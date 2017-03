2017-03-30 20:36:00.0

Tischtennis Zum Jubiläum gibt‘s den Titel

Der TTC Haselbach beschenkt sich zum 35. Geburtstag mit der Kreisliga-Meisterschaft selber. Von Christian Jungmaier

Rechtzeitig zum 35-jährigen Vereinsjubiläum ist der ersten Tischtennis-Mannschaft des TTC Haselbach der große Wurf gelungen. Mit 30:2 Punkten sichert sie sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga 1 und steigt damit in die 3. Bezirksliga Süd/Ost auf.

Nur ein einziges Mal mussten sich die Haselbacher in der laufenden Spielzeit geschlagen geben, und zwar der SpVgg Langerringen. Christian Schmid, der seit Jahren beste Spieler in der Kreisliga 1, war auch in dieser Saison mit 27:5 Spielen der erfolgreichste Akteur im vorderen Paarkreuz der Liga.

Doch letztlich war es die große Ausgeglichenheit, die dem TTC Haselbach die Meisterschaft einbrachte: Keiner der sechs Stammspieler weist zum Saisonende eine negative Bilanz auf. Das Doppel David Melder und Fabian Hatzelmann belegten mit 13:2 Spielen außerdem den ersten Platz in der Doppelrangliste. Nun beerben die Haselbacher also den SC Blau-Weiß Ettringen, der in der vergangenen Saison als Meister der Kreisliga 1 in die 3. Bezirksliga Süd/Ost aufgestiegen war. Nach dieser Saison werden diese beiden Vereine demnach die Plätze tauschen, denn die Ettringer stehen bereits als Absteiger fest.

Doch so weit denken die Haselbacher noch nicht. Zunächst stehen Meisterfeier und Jubiläumssause an. Gegründet wurde der Verein am 21. Mai 1982. Schon 1985 konnte die erste Meisterschaft in der dritten Kreisliga gefeiert werden. Nach vier Jahren folgte nach der Meisterschaft in der Kreisliga 2 der Auf-, aber sogleich auch wieder der Abstieg aus der Kreisliga 1. In den Folgejahren wechselten sich Auf- und Abstiege in schöner Regelmäßigkeit, ehe sich die Mannschaft vom Jahr 2004 an in der ersten Kreisliga etabliert hatte.

Von da an steigerte sich das Team kontinuierlich, kam aber nie über den dritten Platz hinaus. Bis zu diesem Jahr. Mit der Meisterschaft zum Jubiläum ist nun ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Doch die nächste Saison in der 3. Bezirksliga wird eine große Herausforderung für die Mannschaft.

Vom 28. April bis zum 1. Mai veranstaltet der TTC Haselbach ein Maifest, bei dem die Meisterschaft gebührend gefeiert wird.