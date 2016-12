2016-12-21 06:06:00.0

Eishockey Zwei Heimspiele zum Fest für die Wörishofer Wölfe

Der EV Bad Wörishofen startet bereits am Freitag in die Aufstiegsrunde. Zu Gast ist dann ein recht unbekannter Gegner. Von Axel Schmidt

Es geht Schlag auf Schlag bei den Wölfen: Am Sonntagabend war die Qualifikation für die Aufstiegsrunde für den Eishockey-Landesligisten EV Bad Wörishofen perfekt, am späten Montagabend standen dann die Gegner und Spieltermine fest. Für die Wörishofer Wölfe beschert der Spielplan der Aufstiegsgruppe Süd gleich zwei Heimspiele um die Weihnachtsfeiertage.

Los geht es am Freitag, 23. Dezember, um 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SE Freising. Die Oberbayern haben als Aufsteiger in die Landesliga in der Vorrunde nur zwei Spiele verloren und sich als Gruppenerster für die Aufstiegsrunde qualifiziert. „Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft“, sagt EVW-Manager Michael Oswald.

Bereits am 2. Weihnachtsfeiertag, Montag, 26. Dezember, steht für die Wölfe das nächste Heimspiel an. Dann kommt mit dem EV Pfronten ein bekannter Gegner aus der Vorrunde. Am Freitag, 30. Dezember, folgt dann das Rückspiel in Pfronten. Die Wölfe haben also noch drei Pflichtspiele in diesem Jahr, ehe es im Januar dann mit den Partien gegen den EV Füssen, EHC Königsbrunn, EV Fürstenfeldbruck und noch einmal gegen den SE Freising weitergeht. „Es wird eine enge Kiste, aber wir wollen in die Play-offs“, sagt Oswald.

Die besten vier Mannschaften der Sechsergruppe spielen dann gegen die Top-Vier der Nordgruppe den Landesliga-Meister aus. „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir unter die ersten vier kommen und die Play-offs erreichen“, sagt EVW-Manager Oswald.