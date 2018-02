2018-02-13 17:26:17.0

Ulm 11000 Euro Prämie für Mitarbeiter

Liqui Moly macht satten Gewinn und gibt viel Geld an Belegschaft weiter.

Ernst Prost ist kein gewöhnlicher Unternehmer. Und es ist deswegen kein Zufall, dass der Chef der Ulmer Ölfirma an seinem Geburtstag (der 61.), der zugleich auf den Valentinstag fällt, die Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres vorstellt.

Der Umsatz des Ulmer Schmierstoffspezialisten betrug im vergangenen Jahr 532 Millionen Euro, was ein Wachstum von neun Prozent bedeutet. Der Gewinn vor Steuern beträgt 52 Millionen Euro. Ebenfalls ein Wachstum von neun Prozent zum Vorjahr. „Und weil nicht nur ich, sondern die ganze Mannschaft, meine 835 Kolleginnen und Kollegen, hart gearbeitet, gut gewirtschaftet und deshalb einen herausragenden Mannschaftserfolg produziert haben, kommt jetzt die Zeit um - salopp formuliert - die ’fette Beute’ zu verteilen, schreibt Prost. Jeder seiner Mitunternehmer, so wie Prost die Angestellten nennt, erhält wie auch schon im vergangenen Jahr eine sogenannte Siegesprämie, eine Sonderzahlung von 11000 Euro brutto.

Und auch sonst ist Prost in Geberlaune: Privat aus dem Erlös, den er durch den Verkauf der Firma Liqui Moly an die Firma Würth erzielen konnte, spende er drei Millionen Euro an die Ernst Prost Stiftung und eine Million Euro an die Ernst Prost Foundation for Africa. (heo)