2017-07-16 07:00:00.0

Senden 16 Millionen für das Bahnhofsprojekt?

Die Verwaltung legt neue Zahlen vor, nach denen sich die geplanten Kosten verdoppeln würden. Sie will das nicht ohne eine erneute Diskussion im Stadtrat entscheiden. Von Carolin Oefner

Das Bahnhofsumfeld und die Unterführung werden wohl teurer als gedacht. Und das nicht nur um ein paar Euro. Der Verwaltung liegen nach eigenen Angaben neue Schätzungen vor, nach denen das Projekt zwölf Millionen Euro kosten wird. Im schlimmsten Fall sind sogar Kosten in Höhe von 16 Millionen möglich. Zur Erinnerung: Geplant waren ursprünglich acht Millionen. Damit würde das ohnehin zurzeit umstrittene Großprojekt möglicherweise das Doppelte kosten. Es ist ein Schock für die Stadt, die sich finanziell ohnehin schon am Limit befindet (wir berichteten).

Die Verwaltung hat aus diesem Grund für die kommende Stadtratssitzung, die am 25. Juli stattfindet, die Überprüfung der Planung des Bahnhofsumfeldes und der Bahnunterführung auf die Tagesordnung gesetzt. Seit Kurzem liegen die konkreten Zahlen zu den Kosten und zu den Bauphasen für die Realisierung des Projektes vor, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Bürgermeister Raphael Bögge hält zumindest an einem Teil des Projekts fest: „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit der Deutschen Bahn möglichst zeitnah einen barrierefreien Bahnhof Senden zu realisieren.“ Er schränkt jedoch auch ein, dass die Verwaltung „nach den vorliegenden Erkenntnissen“ eine „dringende Überprüfung“ sowie „eine Entscheidung durch den Stadtrat für notwendig“ hält. Und zwar darüber, „ob das Projekt in der geplanten oder in einer geänderten Form umgesetzt wird“. Dabei sei ihm und der Verwaltung wichtig, alle Beteiligten einzubinden.

Sendens Stadtbaumeisterin Manuela Huber erklärt, warum das Projekt derart teurer werden konnte: Gründe seien unter anderem die Baugrunduntersuchung und die vertiefende Planung. „Diese Entwicklung ist in einem Planungsprozess aber nie vorhersehbar“, so Huber. Gerade deswegen müsse regelmäßig überprüft und über das weitere Vorgehen entschieden werden. Was der Stadtrat nun tun soll.

Ursprünglich war die Stadt Senden von Baukosten in Höhe von rund acht Millionen Euro ausgegangen. Für einen Teil der Kosten hat es bereits Gespräche über eine mögliche Förderung durch die Regierung von Schwaben gegeben. Durch die neuen Kostenschätzungen könne die Verwaltung das Projekt nicht einfach so weiterlaufen lassen. „Damit würden wir die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune deutlich überfordern“, sagt Bürgermeister Bögge. Der Stadtrat kann in der nächsten Sitzung seinen Beschluss überprüfen und über das weitere Vorgehen zur Bahnhofsunterführung und zum Bahnhofsumfeld entscheiden.

Schon 2015 gab es einen Workshop für die Bürger zum Thema Bahnhofsareal, zuletzt führte die Stadt immer wieder Gespräche mit der Deutschen Bahn. Außerdem nimmt das Bahnhofsprojekt mit Umfeld und Unterführung einen hohen Stellenwert im Städtebaukonzept ein, das der Stadtrat vor Kurzem verabschiedet hat. Doch in den vergangenen Wochen gab es auch immer mal wieder Kritik aus den Reihen der Räte: Die vielen Großprojekte würden Sendens Budget sprengen – und keiner wisse, was da noch für Folgekosten kommen können. Siehe Bahnhof.