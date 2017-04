2017-04-17 17:07:00.0

Staig 19-Jährige zerstören mutwillig ihr Auto

Die Polizei stellt die jungen Männer in Staig zur Rede. Offenbar war Alkohol mit im Spiel.

Komisch ist einem Zeugen die Verhaltensweise zweier Männer am Samstagabend in Staig vorgekommen. Er hat beobachtet, wie beide mit einem Auto ohne Kennzeichen Schleuderübungen machten. Der Zeuge rief die Polizei. Wie sich vor Ort ermitteln lies, hatten die Männer einen Audi absichtlich demoliert. Dazu waren sie mit dem nicht zugelassenen und nicht mit Kennzeichen versehenen Wagen schleudernd durch eine Ortsstraße gefahren. Die Fahrt endete an einem Verkehrszeichen. Nachdem der Crash auf von einem der beiden mittels Handycam festgehalten worden war, erfolgte ein Fahrerwechsel. Die nun folgende Fahrt endete wieder mit einem Zusammenstoß an der gleichen Stelle. Die Polizisten stellen die 19-Jährigen zur Rede: Dabei kam der Polizei eine Alkoholfahne entgegen. Und tatsächlich: Beide Männer hatten jeweils einen Wert um ein Promille. Beiden wurde der Führerscheine genommen. Gegen sie wird jetzt zum einen wegen der Fahrt mit dem nicht versicherten und nicht zugelassenem Fahrzeug und zum anderen jeweils wegen einer Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall ermittelt. Nach Ermittlungs stand dürfte es sich bei dem Audi um ihren eigenen gehandelt haben. (az)