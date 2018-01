2018-01-31 11:02:00.0

Neu-Ulm 1930 Euro für jeden Mitarbeiter

Evobus fährt voll in der Spur.

Die Gewinnbeteiligung der 3870 Mitarbeiter im Neu-Ulmer Evobus-Werk ist heuer höher als im Vorjahr: Mit dem April-Gehalt werden nach Angaben von Daimler 1930 ausgezahlt. Damit bewegt sich die Gewinnbeteiligung etwas über dem dem hohen bereits Vorjahresniveau. Im vergangenen Jahr wurden 1910 Euro ausbezahlt. Zum Vergleich: 2016 waren es nur 572 Euro.

Mit der Summer der Gewinnbeteiligung ist klar: Es läuft rund bei Evobus, was Hartmut Schick, der Leiter der Daimler-Bussparte in einer Stellungnahme auch bestätigt: „2017 war für unser europäisches Busgeschäft und für die EvoBus GmbH erneut ein sehr erfolgreiches Jahr.“ Die Nachfrage und damit der Absatz im Komplettbusgeschäft lag in Europa weiterhin auf hohem Niveau, so Schick. Details werden am Donnerstag im Rahmen der Jahrespressekonferenz von Daimler veröffentlicht. (heo)