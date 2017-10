2017-10-21 07:00:00.0

Neu-Ulm 20 Jahre Fairkauf: Würde statt Profit

Seit nunmehr 20 Jahren hat der Fairkauf der Caritas an der Augsburger Straße geöffnet. Für die ehrenamtlichen Helfer ist das Projekt viel mehr als ein Gebrauchtwarenladen. Von Andreas Brücken

Etwas versteckt, in den Räumen einer ehemaligen Schreinerei im Innenhof an der Augsburger Straße, ist seit 20 Jahren das Kaufhaus für den schmalen Geldbeutel untergebracht. Fairkauf heißt das Projekt der Neu-Ulmer Caritas, das von drei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen geführt wird. Zum Festakt im kleinen Rahmen haben die Verantwortlichen in den Verkaufsraum an der Augsburger Straße eingeladen. Damit bot sich Interessierten die Gelegenheit, den Laden mit rund 120 Quadratmetern Verkaufsfläche zu besichtigen. Ordentlich, in schlichten Regalen finden sich dort akkurat aufgestapelte Frotteehandtücher, Schürzen oder aufpolierte Stiefel und Halbschuhe. Alle Artikel, die zum Verkauf stehen, sind Spenden von Bürgern.

Gabriele Binder aus Ludwigsfeld arbeitet seit etwa zehn Jahren für den Fairkauf. Knapp 15 Stunden in der Woche sortiert die 61-Jährige die Waren, nimmt Spenden entgegen und betreut die Kunden. Dafür hat sie als ehemalige Verkäuferin genug Erfahrungen mitgebracht, wie sie sagt. Nachdem sie 2006 arbeitslos wurde, hat sie zunächst im Albertinum Café „Sonnenblume“ für den Mittagstisch gearbeitet, bis sie die ehrenamtliche Stelle im Sozialkaufhaus angeboten bekommen hat: „Die Herausforderung als Teamleiterin Verantwortung zu übernehmen, hat mit gereizt“, sagt sie.

Zusammen mit Doris Horatschek und Gabi Beyer bestreitet Binder den Verkauf während der Öffnungszeiten – jeweils montags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Die Kundschaft sei quer durch die Gesellschaft gestreut, sagt Binder. „Manchmal kommen Menschen, die einfach nicht viel Geld für Kleidung ausgeben wollen. Doch viele Stammkunden sind froh, wenn sie in unserem Laden ein Schnäppchen finden.“ Dabei zeigt sie auf ein Regal, in dem T-Shirts für Kinder aufgehängt sind. Kaum eines davon kostet mehr als einen Euro. Schließlich zählen hier nicht die Umsatzahlen wie etwa in den schicken Boutiquen. Für Binder steht eine andere Motivation im Vordergrund: „Wir wollen Menschen mit geringen Einkommen die Würde ermöglichen, sich äußerlich nicht abgrenzen zu müssen.“

Der Vorsitzende des Caritasverbands Neu-Ulm und Günzburg, Hans Klement, war in seiner Jubiläumsrede voll des Lobes für die freiwilligen Helfer an der Augsburger Straße: „Seit zwei Jahrzehnten ein attraktives und vielfältiges Angebot bereitzuhalten ist etwas Besonderes.“ In dieser Zeit seien rund 283000 Artikel an etwa 85000 Kunden verkauft worden.