2017-04-07 20:58:00.0

Neu-Ulm 21-Jähriger zielt mit Pistole auf Taxifahrer

Der Täter will mit der Waffe Geld erpressen. Dann flüchtet er - doch der Fahrer kann eine genaue Beschreibung liefern.

Schock für einen 61-jährigen Taxifahrer in Neu-Ulm: Ein 21-jähriger Fahrgast fordert den Mann auf anzuhalten – er hält ihm eine Pistole entgegen und fordert Geld. Gleichzeitig drückt er ab. Der Fahrer wehrt sich im selben Moment – und der Täter haut ab.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am späten Donnerstagabend in der Leibnizstraße zu diesem bewaffneten Raubüberfall. Der Täter konnte auf seiner Flucht festgenommen werden. Gegen 21.45 Uhr meldete ein 61-jähriger Taxifahrer einen Überfall über den Notruf.

Der 21-Jährige will aussteigen und zieht dann die Pistole hervor

Er schilderte der Polizei den Ablauf: Demnach ließ sich ein 21-jähriger Fahrgast von Ulm nach Neu-Ulm in die Max-Eyth-Straße fahren. Auf Höhe der Leibnizstraße wollte er plötzlich aussteigen. Hierzu stoppte der Taxifahrer und schaltete die Innenbeleuchtung ein. In Folge dessen zog der Fahrgast nach Angaben der Polizei eine Pistole, forderte Geld und drückte gleichzeitig ab. In diesem Moment versuchte der Taxifahrer, ihm die Pistole zu entreißen und verletzte sich dabei leicht. Anschließend flüchtete der Täter.

Weil der Taxifahrer den 21-Jährigen gut beschrieben hat, konnten Polizisten ihn kurze Zeit später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich der Leibnizstraße widerstandslos festnehmen. Bei der Tatwaffe handelte es sich nach Angaben der Polizei um eine ungeladene Luftdruckpistole. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 21-Jährige zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert. Deshalb wurde ihm in der Tatnacht Blut abgenommen.

Der 21-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen am Freitag der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Versuchs der schweren räuberischen Erpressung, weswegen sich der Mann nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.