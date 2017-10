2017-10-04 15:20:00.0

Ehingen 23-Jähriger stirbt nach Fahrt gegen Baum

Ein junger Mann ist am Mittwoch bei einem Unfall in Ehingen ums Leben gekommen. Sein Auto wurde in Teile gerissen. Die Strecke war über Stunden gesperrt.

Völlig zerstört wurde das Unfallauto. Foto: Ralf Zwiebler