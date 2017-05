2017-05-04 18:22:00.0

Ulm 26-Jähriger hatte ein Kilo Marihuana im Rucksack

Jede Menge Drogen hatte ein junger Mann - im wahrsten Sinne des Wortes - im Gepäck: Die Polizei erwischte ihn am Dienstag in Ulm mit einem Kilo Marihuana im Rucksack.

In Haft sitzt jetzt ein 26-jähriger Mann, der am Dienstag in Ulm mit Drogen im Rucksack erwischt wurde. Beamte der Bundespolizei überprüften den Gambier gegen 23 Uhr in der Bahnhofshalle. In seinem Rucksack stießen sie auf ein Päckchen mit Marihuana. Die Polizisten nahmen den Mann fest und übergaben ihn der Ulmer Kriminalpolizei. Auf der Waage zeigte sich, dass es sich um 1,1 Kilogramm des Rauschgifts handelte. In seiner Wohnung fanden die Beamten kein weiteres Rauschgift, aber Konsumgegenstände. Der 26-Jährige wurde am Mittwoch dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt. Der erließ Haftbefehl. (az)