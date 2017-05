2017-05-29 14:56:00.0

Neu-Ulm 28000 Euro gehen an Einrichtungen und Vereine

Die Bürgerstiftung der Sparkasse schüttet Hilfsmittel aus. Viele Projekte werden gefördert.

Bereits zum siebten Mal veranstaltete die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen für die Mitglieder der Sparkassen-Bürgerstiftung und deren Begünstigte einen Festabend. 28000 Euro wurden an Vereine und Einrichtungen überreicht. In den ersten neun Jahren ihres Bestehens hat die Sparkassen-Bürgerstiftung damit bereits rund 360000 Euro an Zuwendungen und Spenden ausgeschüttet.

Unter dem Leitsatz „Gemeinsam für eine lebenswerte Region“ setzt die im Jahr 2008 von der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen errichtete Bürgerstiftung ihren Schwerpunkt auf die Bereiche Bildung und Erziehung. Gefördert werden schwerpunktmäßig sogenannte Leuchtturmprojekte – beispielsweise „Yes – Erleben durch Erlernen“ des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen wie auch der Verein „Chance auf Bildung – Zeit für Kinder“. Des Weiteren unterstützt die Bürgerstiftung die „Kompetenzakademie Neu-Ulm“, bei ihrem Projekt Coding Kids. Außerhalb des schulischen Unterrichts werden dabei Grundkenntnisse im Programmieren vermittelt.

ANZEIGE

Gewaltprävention an Kindergarten und Schulen wird gefördert

Daneben werden von der Bürgerstiftung das „Deutschlandstipendium an der Hochschule Neu-Ulm“, die „Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm für die Schülerakademie Pfifficum“, das „Klettern mit Handicap“ im Sparkassendome sowie der Verein „Diabetes Kinder Ulm und Umgebung“ und „Faustlos“, ein Projekt zur Gewaltprävention an Kindergärten und Schulen, gefördert.

Armin Brugger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen überreichte mit seinen beiden Vorstandskollegen Thomas Goldschmidt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, und Günther Dietrich, Vorstandsmitglied, sowie dem Kuratoriumsvorsitzenden Kurt Zubler und dem Kuratoriumsmitglied Hans-Manfred Allgaier die Ausschüttungsbeträge.

Neben den Leuchtturmprojekten erhielten weitere Einrichtungen Spenden. So wurden der Verein „Guter Hirte“, die Hospizgruppe Illertissen und der Bund Naturschutz aus Spenden und Stiftungserträgen der Sparkassen-Bürgerstiftung bedacht. (az)