2017-07-07 12:41:09.0

Polizei 38-Jährige zieht randalierend durch Neu-Ulm

Mehrere Menschen hat eine 38-Jährige angegriffen, die in der Nacht zu Freitag randalierend durch Neu-Ulm zog.

In den frühen Morgenstunden rief eine 62 Jahre alte Frau bei der Polizei an und teilte mit, dass sie von einer Bekannten in ihrer Wohnung einschlossen worden sei. Die 38-Jährige hatte laut Polizeibericht zunächst bei ihr Sturm geklingelt. In der Annahme, dass etwas vorgefallen ist, öffnete die Wohnungsinhaberin die Türe und wurde sogleich von der 38-Jährigen beschimpft und des Diebstahls beschuldigt. Daraufhin kam es zum Streit zwischen den beiden Frauen und die 62-Jährige forderte ihre Bekannte auf, die Wohnung wieder zu verlassen. Hierbei wurde sie von dieser gestoßen, so dass sie zu Boden stürzte. Die 38-Jährige zog beim Verlassen der Wohnung den im Türschloss steckenden Wohnungsschlüssel ab und verschloss die Tür von außen, ehe sie flüchtete.

38-Jährige trat Mann in den Unterleib

Auf der Flucht griff die Frau im Bereich des Donaucenters unvermittelt einen Zeitungsausträger an. Sie schlug ihm von hinten in den Nacken und flüchtete weiter in Richtung Donauklinik, wo sie kurze Zeit später randalierte. Sie entnahm Verbands- und Arzneimaterial aus Rollcontainern und warf die Gegenstände umher. Einem hinzukommenden 60-Jährigen trat die Frau in den Unterleib.

ANZEIGE

Anschließend entfernte sie sich aus der Donauklinik und begab sich wenige Minuten später in ein nahegelegenes Hotel. Dort schubste sie eine 39-jährige Reinigungskraft und zerschlug einen Wandspiegel, wobei sie sich selbst an der Hand verletzte. Auf dem Hotelflur nahm eine Polizeistreife die 38-Jährige fest.



Bei der Festnahme widersetzte sich die Frau und leistete Widerstand. Auf richterliche Anordnung wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen gegen die Frau wegen der zahlreichen Straftaten dauern an. AZ