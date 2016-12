2016-12-21 06:59:00.0

Justiz 42-Jähriger hortete Dutzende Kinderpornos auf seinem Computer

Der Mann wird dafür vom Neu-Ulmer Amtsgericht verurteilt. Während des Prozesses zeigt er Reue – und kommt auch deswegen glimpflich davon Von Carolin Oefner

Dass er alles gestehen würde, hatte der Angeklagte gleich zu Beginn seiner Verhandlung vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht angekündigt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der Mann soll mehrere Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt heruntergeladen und besessen haben. Die Polizei hat ihn über die IP-Adresse gefunden und nach weiteren Ermittlungen seine Wohnung durchsucht und die Daten sichergestellt. Für den Besitz der 41 Dateien wurde der Mann aus dem südlichen Landkreis nun zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.

„Es war alles so, ich habe schon gemerkt, dass ich da Probleme habe“, sagte der 42-Jährige. Eine erste Kurzzeit-Therapie vor einigen Jahren habe auf lange Sicht nicht viel gebracht. Kurz danach stand er erstmals wegen des Besitzes von Kinderpornos vor dem Amtsgericht. „Danach war es okay, doch irgendwann habe ich gemerkt, dass es sich nicht abstellen lässt“, sagte er. Nun sei er wieder in Therapie und fest entschlossen, zu lernen, seine Neigung zu kontrollieren. Richterin Gabriele Buck hörte sich die Ausführungen an und fragte dann: „Diese Krankheit ist nicht therapierbar, was passiert also, wenn Sie sich nicht kontrollieren können?“

ANZEIGE

Was hat die Ehefrau des Angeklagten dazu gesagt?

Der Angeklagte schilderte den Plan, den er mit seinem Therapeuten aufgestellt habe. Zuerst werde er regelmäßig therapeutische Sitzungen besuchen. „Das wird jetzt länger gehen, aber ich will ganz sichergehen, dass ich so etwas nicht noch einmal mache“, sagte der 42-Jährige mit ernstem Gesichtsausdruck. Zudem habe seine Ehefrau die Passwörter für den Internetzugang, „ich kann da also nicht alleine rein“.

Staatsanwältin Patrizia Rabe fragte, wie er den erneuten Vorfall seiner Frau erklärt habe. „Die war überhaupt nicht begeistert, sie dachte auch, dass das vorbei ist“, sagte der Angeklagte. Die Eheleute hätten lange überlegt, ob ihre Beziehung überhaupt weitergehen könne. Doch seine Frau halte zu ihm, „ich weiß, was ich an ihr hab“. Der 42-Jährige erzählt vor Gericht, dass die Pädophilie manchmal Schübe zeige. Wenn so einer wieder auftrete, rufe er seine Frau an oder einen Arbeitskollegen, dem er sich auch offenbart habe.

Richterin Gabriele Buck machte deutlich, was sie von dem Fall hält: „Das ist das Unterste in der Schublade, das man sich aussuchen kann“, sagte sie. Und mahnte scharf: „Kein Mensch denkt an die Kinder, die diese Bilder produzieren müssen – und wer sie anklickt, fördert die Produktion solcher Inhalte.“ Buck begrüßte jedoch, dass der Angeklagte durch seine Offenheit gegenüber Arbeitskollegen und seiner Frau zeige, dass er sein Problem ernst nehme.

Vor Gericht reichten der Psychotherapeut und die Ehefrau des Angeklagten Schreiben ein, die dem 42-Jährigen einen guten Weg bescheinigen. „Es tut mir unendlich leid, was ich damit schon wieder angerichtet hab“, sagte der Angeklagte mehrfach. „Ich habe erst gedacht, es ist eine Phase, habe jetzt aber kapiert, dass es mein Leben bestimmen wird.“

Das einzig Positive sei das Geständnis des Angeklagten

Staatsanwältin Rabe honorierte, dass der 42-Jährige ein Geständnis abgelegt hat. Gegen ihn spreche, dass er bereits zum zweiten Mal wegen derselben Sache vor Gericht stehe. Die Tat sei nicht zu entschuldigen, doch der Angeklagte zeige, dass er sich ändern wolle. Rabe beantragte schließlich ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine Geldauflage, die das Gericht festlegen solle.

Der Rechtsanwalt des Angeklagten, Michael Staudenmayr, sagte, dass die Hausdurchsuchung eine heilsame Erkenntnis gewesen sei. Zudem wolle der 42-Jährige mit der Therapie seinen Trieb blocken. Richterin Buck honorierte, dass der Mann „sich Hilfe sucht und das Problem angeht“. Sie verurteilte ihn zu einem Jahr Haft auf Bewährung mit einer vergleichsweise hohen Bewährungszeit von vier Jahren. Zudem muss er 3500 Euro an den Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm zahlen.

„Das Einzige, das für Sie spricht, ist Ihr Geständnis“, sagte sie. Denn ein solches sei nicht normal, sehr viele Angeklagte widersprächen Vorwürfen dieser Art, wenn sie vor Gericht seien. Der Mann sei zudem einer der wenigen, der offen zugebe, seinen Trieb nicht alleine in den Griff zu bekommen. Das Urteil ist rechtskräftig.