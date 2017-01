2017-01-03 21:00:00.0

Senden 57-Jähriger soll Partnerin gewürgt haben

In der Silvesternacht soll ein Mann in Senden seine Lebensgefährtin gewürgt und geschlagen haben. Jetzt sucht die Polizei den 57-Jährigen, der seither verschwunden ist.

Erst ins Krankenhaus, dann Anzeige erstattet: Eine 52-Jährige ist am Montag gegen 11 Uhr ins Krankenhaus in Weißenhorn gekommen, um sich nach Angaben der Polizei behandeln zu lassen. Danach erstattete sie bei der Polizei in Senden Anzeige gegen ihren 57-jährigen Lebensgefährten. Dieser soll sie in der Silvesternacht in der gemeinsamen Wohnung gewürgt und geschlagen haben, wie die Frau der Polizei sagte. Am Neujahrsmorgen nahm er ihr dann eine Tasche mit etwas Bargeld weg. Seither ist der Mann nach Angaben der Polizei verschwunden. Die Polizei Senden hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.