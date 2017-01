2017-01-11 18:00:00.0

Böfingen 74-Jähriger überwältigt Einbrecher

Ein Einbrecher hat am Sonntagmorgen versucht, in ein Haus in Böfingen einzusteigen - doch er machte die Rechnung ohne den Hausbewohner.

Der Einbrecher schlug in Böfingen ein Terrassenfenster ein. Foto: Alexander Kaya (Symbol)