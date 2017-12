2017-12-03 18:05:00.0

Ludwigsfeld 85-Jährige wird am Steuer bewusstlos

Eine Senioren rammt auf gefährliche Irrfahrt in Ludwigsfeld eine Passantin, ein parkendes Auto und eine Hauswand.

Ludwigsfeld Ein Seniorin hat am Freitag vor einem Einkaufsmarkt in Ludwigsfeld einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die 85-Jährige am Steuer ihres Wagens wohl aus medizinischen Gründen bewusstlos geworden.

Gegen 10.25 Uhr war die Frau im Hengstweg unterwegs und wollte auf den Parkplätzen südlich des dortigen Einkaufszentrums einparken. Dabei verlor sie das Bewusstsein, heißt es im Polizeibericht. Da der Fuß der Seniorin auf dem Gaspedal blieb, fuhr der Wagen weiter und prallte gegen die Fassade der Sparkassenfiliale. Durch den Aufprall wurde das Auto nach rechts umgeleitet und erfasste eine 82-jährige Fußgängerin.

ANZEIGE

Darf die 85-Jährige weiter Autofahren?

Die Frau am Steuer kam daraufhin offenbar wieder zu Bewusstsein und lenkte schlagartig nach Rechts – von der Fußgängerin weg. Der Wagen rollte über eine Grünfläche, kollidierte mit einem geparkten Auto und blieb stehen. Beide Frauen wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Zum Unfallzeitpunkt herrschte am Unfallort reger Betrieb. Gegen die 85-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Führerscheinbehörde werde wohl prüfen, ob die Frau weiter Autofahren darf. (az)