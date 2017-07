2017-07-11 12:27:00.0

Neu-Ulm 900 Liter Salzsäure ausgelaufen: Polizei ermittelt gegen Gabelstaplerfahrer

Mehr als 150 Rettungskräfte rückten am Montag zum Unglücksort im Industriegebiet an der Ernst-Abbe-Straße aus. Dort wurden 18 Menschen verletzt. Von Katharina Dodel

Über 150 Einsatzkräfte sind am Montagmorgen ins Neu-Ulmer Industriegebiet geeilt – der Grund: Bei einem Chemieunfall bei der Logistikfirma Honold sind etwa 900 Liter Salzsäure ausgelaufen. 18 Menschen wurden dabei verletzt, darunter drei Feuerwehrleute.

Die Polizei ermitteln nach dem Unfall gegen einen Gabelstaplerfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Arbeiter hatte mit seinem Stapler einen Kunststoffcontainer mit der Säure aufgespießt.

Etliche Mitarbeiter der Spedition klagten danach über Atembeschwerden. 15 Menschen mussten ambulant behandelt werden, 3 Verletzte kamen in ein Krankenhaus, darunter auch der Staplerfahrer. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, geht es bei den Ermittlungen auch darum, ob gegen das Gefahrgutrecht verstoßen wurde.

158 Mitarbeiter in Sicherheit gebracht

Gegen 8.45 Uhr ging der Notruf ein. Wie Wilhelm Schmid, Pressesprecher der Feuerwehr im Landkreis, mitteilt, wollte ein Gabelstaplerfahrer auf dem Gelände südlich der Ernst-Abbe-Straße eine Palette mit einem Salzsäuerbehälter umladen. Der Arbeiter steuerte die Box an und beschädigte mit der Aufladegabel sie, sodass aus einem Loch etwa 900 Liter 37-prozentige Salzsäure ausliefen. 158 Mitarbeiter, die sich in der Nähe der Unfallstelle aufhielten, wurden von Feuerwehr und Polizei sofort in Sicherheit gebracht.

Vor allem, die Dämpfe, der ausgelaufenen Salzsäure seien gefährlich: Chlorgas gilt als gefährliche Chemikalie, die ätzend und beim Einatmen giftig ist. Im Ersten Weltkrieg wurde es beispielsweise als chemische Waffe verwendet. Deshalb waren einige der Feuerwehrkräfte, die näher an die Unglücksstelle herantraten, mit speziellen Atemschutzausrüstungen ausgestattet.

Großeinsatz nach Chemieunfall in Neu-Ulm

Die Salzsäure verteilte sich laut Schmid auf einer Fläche von knapp 60 Quadratmetern, da der Staplerfahrer mit dem kaputten Behälter noch bis zum Halleneingang gefahren sei. Mit einem Bindemittel rückte eine speziell ausgebildete Einheit, die für chemische, biologische, radiologische und nukleare Einsätze zuständig ist, der Säure zu Leibe. Außerdem wurden während des Einsatzes die Kanalschächte mit speziellen Gummikissen abgedichtet, um sicher zu gehen, dass die Säure nicht ins Abwassersystem gelangt. Bis in den Nachmittag hinein waren die Rettungshelfer im Einsatz. Solange war auch die Ernst-Abbe-Straße komplett für den Verkehr gesperrt. Alle ankommenden Lastwagen oder Transporter wurden ab dem Kreisverkehr abgewiesen.

Drei Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden

Auch dutzende Arbeiter mussten draußen warten, bis die Unfallstelle wieder freigegeben wurde. Für sie richtete das Rote Kreuz eine Versorgungs- und Erste-Hilfe-Station ein. Nach Angaben von Pressesprecher Schmid wurden alle in Sicherheit gebrachten Personen, von den Rettungskräften vorsorglich untersucht. Drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden, 15 weiteren wurde noch an Ort und Stelle geholfen. Unter den Verletzten waren auch drei Feuerwehrleute: „Die Arbeit mit dem speziellen Atemschutz ist sehr belastend für die Feuerwehrler“, sagt Schmid. Die Arbeit im stickigen und schweren Anzug und die geringe Atemluft hätten zu Kreislaufproblemen geführt.

Laut Schmid haben am Montagnachmittag Fachkreisbrandmeister und Diplomchemiker Michael Ebner und seine Kollegen noch die Umgebungsluft gemessen, um ganz sicher zu gehen, dass keine Gefahr mehr besteht.