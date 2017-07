2017-07-10 11:36:00.0

Neu-Ulm 900 Liter Salzsäure ausgetreten: Zahl der Verletzten steigt auf 18

In einem Industriegebiet in Neu-Ulm sind 900 Liter Salzsäure ausgetreten. 18 Menschen wurden verletzt. Polizei und Feuerwehr waren mit 150 Einsatzkräften vor Ort.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen ist in einem Industriegebiet Salzsäure ausgetreten. Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf dem Hof eines Betriebes. In der Ernst-Abbe-Straße wurde ein Container, in dem sich die Säure befand, verladen. Der Fahrer des Gabelstaplers geriet nach Angaben der Polizei unglücklich an den Behälter, sodass 900 Liter der Salzsäure austraten. Der Fahrer atmete die Dämpfe der Säure ein und musste wegen Atemwegsreizungen stationär behandelt werden.

Evakuierung in Neu-Ulm betrifft 150 Menschen

Der Vorfall löste einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus: 150 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Der Gebäudekomplex wurde evakuiert. Der Rettungsdienst untersuchte mehr als 150 Personen. Dafür wurden Behandlungszelte aufgebaut. Bei mehreren Menschen stellten die Einsatzkräfte leichte Atemwegsreizungen fest. Allerdings mussten die Betroffenen nicht stationär behandelt werden. Zunächst hatte die Polizei am Morgen noch von nur einem Verletzten gesprochen, diese Angabe wurde mittlerweile auf 18 korrigiert.

Dämpfe breiteten sich nicht aus

Die Feuerwehren Neu-Ulm, Weißenhorn und Ulm banden die Säure ab und dichteten Kanalschächte ab. Die Feuerwehr bereitete auch einen Sprühstrahl vor, mit dem verhindert werden kann, dass sich gefährliche Dämpfe ausbreiten. Da aber keine Dämpfe großflächig auftraten, war dies - anders als zunächst von der Polizei berichtet - nicht nötig.

Die Straße, an der der Hof liegt, sowie Feldwege wurden gesperrt. Eine Gefahr für Personen in umliegenden Industriegebäuden bestand nach Polizeiangaben nicht. Der Gefahrguttrupp des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West befand sich ebenfalls vor Ort und wird nun die weiteren Ermittlungen leiten.

Salzsäure ist eine der wichtigsten Grundchemikalien in der chemischen Industrie. Werden Salzsäuredämpfe längere Zeit eingeatmet, können Lungenentzündungen oder -blutungen auftreten. Bei Kontakt mit der Haut verursacht Salzsäure schmerzhafte Hautreizungen bis hin zu Blasen. kos