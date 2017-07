2017-07-06 07:00:00.0

Burlafingen/Oberelchingen Ab Montag ist Geduld gefragt

Die Kreisstraße, die Burlafingen mit den Elchinger Ortsteilen verbindet, wird Schritt für Schritt saniert. Hier der Zeitplan. Von Katharina Dodel

Jetzt wird’s ernst für all die Autofahrer Elchingens, Pfuhls, Burlafingens und drum herum. Denn einige der Hauptverbindungsstraßen der Ortsteile werden ab Montag, 10. Juli, gesperrt. Grund sind Asphaltierungsarbeiten an der Kreisstraße NU8 zwischen Oberelchingen und Burlafingen. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach mitteilt, werden die diese in vier Abschnitte unterteilt. Hier ein Überblick über die Baustellen:

Abschnitt 1: Am Montag beginnen die Arbeiten in Thalfingen. Dort wird eine Woche lang – bis zum Sonntag, 16. Juli, – die Industriestraße im Bereich zwischen Bahnübergang und Angerstraße gesperrt sein.

Abschnitt 2: Weiter geht es auf der Kreisstraße mit einem großen Abschnitt, der die Ortsteile Pfuhl und Burlafingen mit Thalfingen verbindet. Von Montag, 17. Juli, bis zum Sonntag, 6. August, wird die Straße ab dem Kreisverkehr in Thalfingen bis zum dem bei Burlafingen gesperrt sein. Am Thalfinger Kreisel werden die Pflastersteine, die auf der inneren Seite des Rings verlegt sind, entfernt und durch eine Asphaltschicht ersetzt. So würde Lastwagen die Durchfahrt erleichtert.

Abschnitt 3: Der dritte Teil der Sperrungen dauert voraussichtlich sieben Tage: Vom Montag, 7., bis Sonntag, 13. August, sind der Kreisverkehr in Thalfingen einschließlich Industriestraße bis zum Bahnübergang und die Donauuferstraße bis zur Einmündung Donaustraße gesperrt.

Abschnitt 4: Der letzte große Abschnitt ist noch einmal in drei Wochen unterteilt. Die Arbeiten auf der Verbindungsstraße zwischen Thalfingen und Oberelchignen beginnen am Montag, 14. August, ab dem Bahnübergang in Thalfingen und gehen bis zur Einmündung Am Bildstöckle in Oberelchingen. Voraussichtlich am Sonntag, 20. August, werden die Arbeiten an dieser Stelle abgeschlossen sein. Weiter geht es dann vom Montag, 21., bis Sonntag, 27. August, nach der Einmündung Am Bildstöckle bis zum Bahnübergang in Oberelchingen, ehe am Montag, 28. August, ab dem Bahnübergang Oberelchingen bis zur Einmündung der Staatsstraße 2021 noch einmal gearbeitet wird. Am Freitag, 8. September, sind dann nach Angaben des Bauamts alle Baustellen voraussichtlich beendet. Weil der letzte Abschnitt die Hauptverbindung zwischen thalfingen und Oberelchingen betrifft, wird großräumig umgeleitet: In beiden Fahrtrichtungen wird ab Oberelchingen über die Staatsstraße 2021 in Richtung Nersingen und weiter über die Glockeraustraße und Maybachstraße nach Thalfingen geleitet.

Sonstige Bauarbeiten: Die Gemeinde Elchingen kündigte bereits vor einigen Wochen an, im Zuge dieser Bauarbeiten die Bushaltestellen „Oberelchingen Bahnhof“ barrierefrei umzubauen. Damit kommt die Kommune einer Aufforderung des Landkreises nach: Bis zum jahr 2022 müssen in diesem alle Haltepunkte behindertengerecht sein.