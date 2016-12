2016-12-21 21:00:00.0

Senden Ärger mit der Polizei: Sendener half Betrügern bei der Geldwäsche

Ein Mann aus Senden hat sich auf ein lukratives Jobangebot aus dem Internet eingelassen - und jetzt mächtigen Ärger mit der Polizei.

Wegen „Geldwäsche“ ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit gegen einen Mann aus Senden. Er soll als „Warenagent“ wochenlang Internetbetrügern bei ihrer Arbeit geholfen und Pakete mit teils teurem Inhalt ins Ausland verschickt haben.

Der 40-jährige Sendener hatte laut Polizeibericht per E-Mail ein vermeintlich lukratives Jobangebot erhalten. Seine Aufgabe sei es demnach lediglich, Pakete, die ihm zugeschickt werden, mit einer neuen Adresse zu versehen und dann weiterzuleiten. Für jedes Päckchen bis zu einem Gewicht von fünf Kilo sollte er 15 Euro erhalten, für schwerere 20 Euro. Wie Sendens Polizeichef Thomas Merk erklärt, erhoffte sich der Mann von dem Job offenbar einen guten Nebenverdienst und sagte zu. Regelmäßig bekam er fortan Paketlieferungen, die er dann überwiegend nach Russland, Finnland und England weiterleitete. Mit seinem Auftraggeber kommunizierte er nur per E-Mail oder Telefon.

Die Polizei kam ihm schließlich auf die Schliche, als ein Internetbetrug in Würzburg aufgedeckt wurde. Die Ermittler spähten die Daten der Beteiligten aus und landeten so bei dem Mann in Senden. Dieser zeigte sich nach Angaben der Polizei sehr kooperativ und erhielt in den vergangenen Wochen noch insgesamt 14 Pakete mit Waren im Wert von rund 10000 Euro. „Darin enthalten waren unterschiedlichste Dinge wie Flugdrohnen, Nahrungsergänzungsmittel oder Legosteine“, erläutert Polizeichef Merk. Die Ermittler gehen davon aus, dass die bislang unbekannten Drahtzieher die verschickten Waren mit den Zugangsdaten fremder Personen im Internet erworben haben, um sie dann an gutgläubige Dritte weiterzuverkaufen. Über den „Warenagent“ in Senden sollten offenbar die Versendungswege verschleiert werden. Die Polizei gehe laut Merk nun Hinweisen nach, die sie auf die Spur der Betrüger bringen könnten.

Polizei warnt vor zwielichtigen Jobangeboten

Dem Mann habe offenbar erst die Polizei die Augen geöffnet, auf welch illegales Geschäft er sich eingelassen hatte, sagt Merk und warnt vor zwielichtigen Jobangeboten aus dem Internet: „Bei genauerem Nachdenken müsste jeder selbst drauf kommen, dass irgendwas nicht stimmt, wenn einem per E-Mail in schlechtem Deutsch fürstliche Entlohnungen versprochen werden.“ Für den 40-jährigen Sendener ist es dafür bereits zu spät. Er muss sich wegen „Geldwäsche“ verantworten. (bmi)