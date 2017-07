2017-07-26 11:00:00.0

Nersingen Ärger mit der Post in Nersingen

Briefe werden in Nersingen oft erst am Abend zugestellt. Die Post erklärt, woran das liegt. Von Ariane Attrodt

Wenn Wolfgang Kania aus Nersingen nachmittags in den vergangenen Wochen in seinen Briefkasten schaute, bot sich ihm fast immer dasselbe Bild: Die Post war nicht da. „Früher kam sie immer gegen 13 Uhr, manchmal auch erst um 15 Uhr – und das war ja auch in Ordnung“, sagt er. Doch derzeit dauere es häufig bis in die Abendstunden, bis die Post eintrudele, seit einem viertel Jahr sei das schon so. „Mehrere Male kam sie auch gar nicht“, sagt Kania. Dann habe er gleich drei oder vier Ausgaben einer seiner abonnierten Tageszeitungen, die per Post komme, im Briefkasten. Der Nersinger habe sich deshalb schon bei der Deutschen Post gemeldet, einen Grund für die verspätete Auslieferung habe man ihm jedoch nicht nennen können, sagt er.

Stattdessen hatten sich die Fragen der Mitarbeiterin bei einem Telefonat darauf konzentriert, ob er einen gut erreichbaren Briefkasten habe, an dem der Name gut lesbar angebracht sei. „Mit meinem Briefkasten ist aber alles in Ordnung – es hat ja jahrelang funktioniert“, stellt Kania fest. Zudem gebe es des Problem nicht nur bei ihm: Er habe auch von vielen Nachbarn gehört, dass diese unzufrieden seien. Der Großteil von Nersingen sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

ANZEIGE

Bei einem Besuch in einer Poststelle vor Ort, habe er unter der Hand erfahren, dass es wohl zu wenige Postzusteller für das Gebiet gebe und neue Kräfte erst eingearbeitet werden müssten. Von Personalproblemen könne jedoch laut Klaus-Dieter Nawrath, Pressesprecher der Deutschen Post, nicht die Rede sein. Stattdessen habe es auf Grund der geringeren Mengen an Sendungen in der Sommerzeit eine kleine Umstellung gegeben: Deshalb sei im betroffenen Gebiet ein Zusteller weniger im Einsatz. „Das ist aber nicht seit einem viertel Jahr so, sondern seit zwei Wochen“, sagt Nawrath und fügt hinzu: „Wir stellen auch jeden Tag zu. Alle Kunden bekommen ihre Post.“ Einzig und allein die Zeit der Zustellung könne sich durch die vorübergehende Umstellung verschieben. „Es kann auch mal 17 Uhr werden“, so der Pressesprecher. Und zu einer bestimmten Uhrzeit die Post zu bekommen – darauf habe der Kunde keinen Anspruch.

Seit vier Tagen habe sich die Situation bei Kania wieder etwas verbessert – wenn auch nur lückenhaft, wie er sagt: „Die Post kommt zwar immer noch verspätet, aber sie kommt.“ Dennoch will er jetzt erst einmal abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt.