2017-11-24 06:59:00.0

Senden Ärger um den Neujahrsempfang der Stadt Senden

Die Veranstaltung wurde auf den gleichen Tag gelegt wie die der Kirche. Das finden viele schlecht – was der Bürgermeister dazu sagt. Von Carolin Oefner

Kirche oder Stadt? Diese Frage stellen sich derzeit viele Sendener. Denn die Verwaltung hat ihren Neujahrsempfang auf den gleichen Tag gelegt, an dem traditionell die katholische Kirche ihren Empfang feiert: den 6. Januar. Die Stadt Senden hingegen legt diesen normalerweise etwas später im neuen Jahr und auf einen Sonntag – zumindest bisher. Die beiden Empfänge finden zwar nicht zur selben Uhrzeit statt, doch vielen Bürgern ist es dem Vernehmen nach zu anstrengend, beide Veranstaltungen zu besuchen: die der katholischen Kirche um 11 Uhr und die der Stadt um 17 Uhr.

Stadtpfarrer Stephan Spiegel ärgert sich über die Parallelveranstaltung der Verwaltung. Er habe seinen Unmut auch in einem Brief an den Bürgermeister kundgetan, doch in der Antwort sei nur auf die spätere Uhrzeit hingewiesen worden und dass die Empfänge damit nicht kollidieren. „Aber wer geht denn bitte zu zwei Neujahrsempfängen an einem Tag?“, fragt er. Und antwortet gleich selbst: kaum einer. „Wir machen uns gegenseitig die Leute abspenstig.“

Kirche feiert seit Jahrzehnten an dem Tag

Da sich der Termin nun wohl nicht mehr ändern lasse, will Spiegel sich die Sache aber nicht zu sehr zu Herzen nehmen. „Es ist unglücklich und ich hoffe, dass es ein einmaliges Versehen bleibt“, sagt der katholische Pfarrer. Denn der Empfang der Kirche sei – im Gegensatz zu dem der Stadt – schon seit Jahrzehnten an eben diesem Tag. Aber: „Es muss doch nicht sein, dass es Missstimmung wegen eines Neujahrsempfangs gibt.“ Nach einem Festgottesdienst treten auch die Sternsinger auf und berichten, wie viel Geld sie gesammelt haben. Die Jugendlichen bleiben danach unter sich und verteilen die Schokogeschenke, weiß der Pfarrer. Und die Erwachsenen sitzen noch zwanglos beisammen. Das könne schon mal bis 15 Uhr sein.

Der Neujahrsempfang der Stadt beginnt um 17 Uhr. Deswegen gebe es in keiner Weise eine „Kollision mit der Veranstaltung der Kirche“, ist von Stadt-Sprecher Jörg Portius zu hören. Hier werde etwas thematisiert, das kein Thema ist. Bürgermeister Bögge betont, dass die Verwaltung lange nach einem Termin gesucht habe und diesen absichtlich nicht auf den Vormittag des 6. Januar gelegt habe – wegen der Kirche.

Stadt will nicht wieder die letzte Kommune sein

Die Wahl des 6. Januar liege aus Sicht der Stadtverwaltung auch darin begründet, dass in den ersten drei bis vier Wochen des Jahres sehr viele Jahresempfänge stattfinden, die tatsächlich zu nicht gewünschten Überschneidungen geführt hätten. Am nachfolgenden Sonntag etwa, so Bögge, brauche das Polizeiorchester, das abends auftritt, die Räume zur Probe und zum Aufbau. Weitere Zielsetzung war, dass die Stadt Senden – im Gegensatz zu diesem Jahr – im kommenden Jahr nicht wieder zu den letzten Kommunen im Landkreis gehören sollte, die ihren Jahresempfang abhält, schreibt der Stadt-Sprecher der NUZ.

Das wundert wiederum einige Stadträte. Georg Schneider (SPD) betont, dass Senden normalerweise immer den zweiten oder dritten Sonntag auswählt. Er könne es nicht nachvollziehen: „Warum muss es genau an dem Samstag sein, an dem viele traditionell ihren Tag haben?“, fragt er. Der Stadtrat, so Schneider, habe mit der Terminwahl nichts zu tun, das entscheide alleine die Verwaltung. „Da hätte man aber einen besseren Termin finden können“, meint er. Auch Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) findet einen Samstagabend ungewöhnlich. „Und warum genau dieser?“, fragt sie. Auch sie denkt, dass die Bürger nicht zu zwei Empfängen an einem Tag gehen – und damit sei es unglücklich gewählt für die Leute, die gerne beides besuchen würden. „Das schadet beiden Veranstaltungen, das muss doch nicht sein“, findet sie.

Rund um den gewählten Termin kursiert in Senden das Gerücht, dass der Empfang der Stadt nur deswegen so früh gelegt sei, weil der Bürgermeister danach im Urlaub weile. Bürgermeister Bögge bestätigte, dass er vor einiger Zeit einmal geplant hatte, zwei Wochen wegzufahren, weil er über Weihnachten arbeite. Doch dieser Urlaub finde nicht mehr statt. Und in dieser Zeit sei das Bürgerhaus ohnehin von anderen gebucht gewesen, sagte der Bürgermeister.