2017-06-22 15:00:00.0

Neu-Ulm Aktionstag in Neu-Ulm: Die Stadt zeigt sich ganz verspielt

Am Samstag findet „Neu-Ulm spielt“ statt - und verwandelt die Innenstadt in ein Spaßparadies mit über 80 Stationen. Was alles geboten ist.

Ein Polizeiauto mit bunter Farbe bemalen oder ungeniert Kirschkerne aufs Pflaster spucken: Das ist in Neu-Ulm nur an einem ganz bestimmten Tag nicht nur erlaubt, sondern auch noch erwünscht – dem Aktionstag „Neu-Ulm spielt“. Kommenden Samstag, 24. Juni, ist es wieder so weit. Mehr als 80 unterschiedliche Spielstationen sollen die Innenstadt um den Heiner-Metzger-Platz, den Rathausplatz, den Johannesplatz, den Petrusplatz und die Ludwigstraße in einen großen Spaßbereich verwandeln. Gespielt werden kann von 11 bis 18 Uhr.

Die Auswahl an Angeboten ist groß: Von Geschicklichkeitsspielen über knifflige Quizspiele bis hin zu klassischen Brettspielen, von altbekannten bis zu völlig neuen Spielen. Wer es sportlich mag, kann sich beispielsweise beim Klettern, Fechten, Torwand-Schießen oder Bowling versuchen. Schlaue Köpfe sind vor allem bei Quizspielen, Schach oder Memory gefragt.

Kinder können sich als Nachwuchslöschkräfte versuchen und mit dem Feuerwehrschlauch um die Wette spritzen, die Rollenrutsche hinuntersausen, in der Hüpfburg toben – und auch in diesem Jahr ein Polizeiauto auf dem Rathausplatz bemalen. Zudem gibt es Mal- und Bastelstationen. Beim „Markt der Zwerge“ können die jungen Besucher den Neu-Ulmer Wochenmarkt außerdem spielerisch kennenlernen.

„Neu-Ulm spielt“ geht dieses Jahr in die dritte Runde. Die Veranstaltung, die die Stadt Neu-Ulm zusammen mit dem Verein „Wir in Neu-Ulm“ (WIN) organisiert, hatte in den vergangenen beiden Jahren großen Erfolg. Bei der dritten Auflage am Samstag beteiligen sich mit über 80 Stationen noch mehr Vereine, Institutionen, Neu-Ulmer Geschäfte, Parteien sowie Handels- und Gewerbetreibende als in den Vorjahren.

Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg spricht von einer „außergewöhnlichen“ Veranstaltung: „Ich kann daher nur allen Bürgern und Interessierten raten: Kommen Sie nach Neu-Ulm, zeigen Sie sich von Ihrer verspielten Seite – Sie werden es nicht bereuen.“ (az)