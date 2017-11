2017-11-30 07:00:00.0

Ulm Alb-Donau-Kreis erweitert das Landratsamt für 22 Millionen Euro

Auf dem ehemaligem Sparkassengelände in der Hauffstraße entsteht ein neues Verwaltungsgebäude für 220 Mitarbeiter. Warum auch das vielleicht bald zu klein ist. Von Sebastian Mayr

Ulm Wieder wird in Ulm gebaut, wieder soll ein Viertel dadurch geprägt werden. Auf dem Gelände des abgerissenen früheren Sparkassengebäudes in der Hauffstraße lässt der Alb-Donau-Kreis einen Verwaltungsbau errichten, der Platz für 220 Mitarbeiter bietet. Wenn alles planmäßig läuft, wird das Dezernat Jugend und Soziales im November 2019 dort einziehen.

Die Verwaltung hat im Hauptgebäude des Ulmer Landratsamts in der Schillerstraße schon längst nicht mehr genügend Platz. Das Dezernat Jugend und Soziales ist daher in angemieteten Räumen untergebracht. Eigentlich hatte der Alb-Donau-Kreis vorgehabt, das mit Glas verspiegelte Sparkassengebäude zu nutzen. Die Bank war in die Ulmer Mitte umgezogen. Doch der alte Bau erwies sich nicht nur als zu klein, sondern auch als baufällig – dabei ist er erst 1992 fertig gestellt worden. Der neue Verwaltungssitz umfasst knapp 9700 Quadratmeter Bürofläche – beinahe vier Mal so viel Platz wie das umgebaute Sparkassenhaus geboten hätte. Dennoch hat Landrat Heiner Scheffold schon jetzt Sorgen, dass die Räume ausreichen. Schließlich nehme das Personal des Landkreises immer weiter zu, weil auch die Zahl der Aufgaben größer wird.

ANZEIGE

Ein Steg verbindet den Neubau in der Hauffstraße mit dem Gebäude in der Schillerstraße

Der Neubau an der Hauffstraße soll rund 22 Millionen Euro kosten. Er bekommt eine Fassade aus Sandstein und wird sieben Stockwerke hoch. Die oberste Etage wird etwas zurückgesetzt gestaltet – aus Rücksicht auf die Nachbarn. Die dadurch entstehende freie Fläche auf dem Dach des sechsten Stocks könne im Sommer womöglich gut genutzt werden, sagte Scheffold. Im Gebäude an der Schillerstraße werde es während der Bauzeit wohl noch enger als jetzt, befürchtet der Landrat. Doch er sieht große Vorteile für die Zeit danach. Die Mitarbeiter seien damm endlich räumlich nahe beieinander. Ein Verbindungssteg soll die beiden Gebäude verknüpfen.

Architekt Konstantin Jaspert aus Köln zeigte sich vor allem von der Organisation angetan. Die Baugenehmigung beispielsweise sei bereits nach etwa vier Monaten vorgelegen. „Das ist nicht gewöhnlich für ein Bauvorhaben dieser Größe.“