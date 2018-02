2018-02-21 06:00:00.0

Weißenhorn Aldi setzte Zeichen auf der Hasenwiese

Mit einer großen Tafel kündigt das Unternehmen die neuen Supermärkte in Weißenhorn an. Nach Ostern sollen die Bauarbeiten beginnen. Von Jens Noll

Jetzt macht Aldi ernst mit seinem Bauvorhaben auf der Hasenwiese. Mit einer großen Tafel an der Ecke Reichenbacher/Oberhauser Straße wirbt das Unternehmen deutlich sichtbar für sein Bauprojekt. „Hier entsteht für Sie:“ heißt es auf der Tafel, dazu sind zwei Visualisierungen dargestellt, die zeigen, wie die Flachdachgebäude und der große Parkplatz drum herum einmal aussehen sollen.

In den größeren der beiden Märkte, also in das von der Innenstadt aus gesehen vordere Gebäude, wird Aldi Süd selbst einziehen. Das Logo des Discounters prangt in der Darstellung auch schon an der Fassade. Der kleinere Markt dahinter wird zur neuen Feneberg-Filiale. Der Parkplatz ist zur Oberhauser und zur Reichenbacher Straße hin ausgerichtet. Eine Mauer und die Gebäude trennen die Stellfläche für die Autos von der dahinter liegenden Wohnbebauung an der Luitpoldstraße. Die Idee dahinter: Wie eine Lärmschutzwand soll die Bebauung den Lärm der Autos auf dem Parkplatz von den Anwohner fernhalten. Auf der Bürgerversammlung in Emershofen hatte Bürgermeister Wolfgang Fendt Mitte Januar schon einmal eine Visualisierung von Aldi gezeigt und kurz erläutert.

Die nun aufgestellte Tafel an der Hasenwiese kündigt auch an, für wann die Neueröffnung geplant ist: November oder Dezember 2018. Diesen Termin hatte zuvor auch schon Christoph Zeller, Leiter Filialentwicklung bei Aldi in Altenstadt, im Gespräch mit unserer Zeitung genannt. Das heißt im Umkehrschluss: Bald müssten schon die Bauarbeiten beginnen.

Jüngst war Zeller in der Fuggerstadt, um Fendt auf den neuesten Stand zum Bauprojekt zu bringen. Wie der Rathauschef am Dienstag auf Nachfrage berichtet, sollen die Arbeiten nach Ostern losgehen. „Es muss jetzt mal was passieren“, sagt Fendt, der inständig hofft, dass der langwierige Rechtsstreit bald ein Ende findet. Wie berichtet, hält Aldi das Risiko, vor Gericht noch zu scheitern, für überschaubar und hat sich deshalb trotz des schwelenden Konflikts dazu entschlossen, das Projekt voranzutreiben.

Eine Baugenehmigung hat das Unternehmen bekanntlich seit langem. Dazu will die Stadtverwaltung noch einen passenden Bebaungsplan aufstellen. Zwar gab es bereits einen, aber den hob das Bayerische Verwaltungsgericht wegen eines Formfehlers auf. Wie Fendt am Montagabend im Stadtrat auf Nachfrage von Bernhard Jüstel (WÜW) sagte, erstelle eine Planungsbüro derzeit aktuelle Gutachten für einen neuen Bebauungsplan.