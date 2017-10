2017-10-21 07:03:00.0

Landkreis Allianz der Polizei gegen Einbrecher

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West gründet die „Soko Wohnungseinbruch“. Denn: Die Zahl der Einbrüche steigt. Von Carolin Oefner

Wer aus dem Fenster schaut, sieht blauen Himmel – wie im Sommer. Doch das täuscht. Die dunkle Jahreszeit steht bevor und mit ihr die Gefahr für Einbrüche. Doch dieses Jahr sollen die Zahlen nicht noch weiter steigen, wenn es nach dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West geht. Die Behörde geht dazu neue Wege: Sie hat Anfang Oktober die „Sonderkommission (Soko) Wohnungseinbruch“ ins Leben gerufen. „Es liegt uns am Herzen, weil ein Einbruch für die Leute wirklich schlimm ist“, sagt Polizeipräsident Werner Strößner. Neben verlorenen Unikaten wie etwa Erbstücken haben die Bewohner oft psychische Probleme, weil jemand in ihren Schutzbereich eingedrungen ist.

Im deutschlandweiten Vergleich sind die Zahlen niedrig

Obwohl die Zahlen bayernweit vergleichweise niedrig sind, wollen die Beamten etwas tun. Denn die Einbrüche steigen im Gebiet des Präsidiums, das die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und das Allgäu umfasst. Insgesamt von rund 290 Fällen im Jahr 2012 auf knapp über 500 im vergangenen Jahr. Und 2017 gab es bis Ende September bereits genauso viele Einbrüche wie zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr.

Im Landkreis Neu-Ulm waren es 2012 noch 71 Fälle, 2016 schon 126 Einbrüche. In den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg geht die Tendenz weiter nach oben. Die beliebtesten Orte für Einbrüche befinden sich entlang der Autobahn – egal ob A7, A8 oder A96, sagt Präsident Strößner.

In der Soko sind 25 Polizisten

In der neuen Soko sind 25 Beamte in drei Ermittlungsgruppen in Kempten, Memmingen und Neu-Ulm eingesetzt. Soko-Leiter ist der Neu-Ulmer Kriminaldirektor Michael Keck, der die Ziele definiert: Einbrüche verhindern, Spuren richtig sichern, Täter identifizieren. Die schon bisher ausführlichen Ermittlungen werden durch die Soko noch intensiver. Tatzusammenhänge werden etwa deutschlandweit und mit der Schweiz und Österreich verglichen und die Ergebnisse auch anderen Dienststellen zur Verfügung gestellt.

Dabei spielt auch die Prävention eine Rolle, die Bürger sollten etwa nie das Fenster gekippt lassen. Wichtig für die Arbeit der Polizei sind außerdem schnelle Hinweise bei Auffälligkeiten unter der Nummer 110. Denn: „Immer wieder erhalten wir durch Passanten Hinweise, die nicht selten zur Ermittlung und Festnahme von Einbrechern führen“, betont Strößner.

Die Kripo Neu-Ulm bietet eine kostenlose Beratung zum Einbruchschutz an. Die Beamten kommen direkt ins Haus und zeigen die Schwachstellen. Weitere Infos unter der Telefonnummer 0731/8013-289.