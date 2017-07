2017-07-28 17:09:00.0

Holzheim Altlasten: Kopfzerbrechen in Holzheim

Unter mehreren Häusern befand sich früher eine Mülldeponie – die Fläche wird untersucht. Von Willi Baur

Dass auf dem Gelände einer früheren Mülldeponie am nördlichen Ortsrand inzwischen nicht wenige Gebäude errichtet worden sind, ist in Holzheim kein Geheimnis. Schon eher, was dort in den Jahren 1945 bis 1972 vergraben wurde. Detailuntersuchungen eines Ingenieurbüros sollen jetzt Klarheit bringen. Die zuständigen Fachbehörden machen Druck.

Der Gemeinderat hat deshalb in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause Bürgermeisterin Ursula Brauchle ermächtigt, das Fachbüro mit dem wirtschaftlichsten Angebot mit Detailuntersuchungen zu beauftragen. Beim Treffen des Gremiums lag nämlich nur eine Offerte vor, eine weitere wurde noch erwartet. Aber die Sache eilt. „Eine konkrete Frist ist uns nicht gesetzt“, erklärte zwar Bauamtsleiter Alexander Gehr auf die Nachfrage von Ratsmitglied Martin Volk (SPD/UWH), doch die Bürgermeisterin räumte ein: „Das muss bald passieren. Wir sind schon etwas in Verzug.“

Anwohner sind verunsichert

Nicht minder wichtig: „Wir müssen die Verunsicherung der betroffenen Anwohner ausräumen“, erklärte Brauchle. Gemeinderätin Caroline Nähring (CSU/DG) pflichtete bei: „Wir können nicht warten. Die Betroffenen sind derzeit aufgefordert, beispielsweise Gartenerde auf eigene Kosten zu entsorgen.“

Mit dem Schreiben an die Grundstücksbesitzer hatte das Landratsamt Mitte März auf eine erste sogenannte „Orientierungsuntersuchung“ im Rahmen eines landesweiten Programms zur Altlastenbearbeitung reagiert. Dabei sollte mittels Kleinrammbohrungen und Mischproben das noch vorhandene Gefährdungspotenzial ermittelt werden. Und der Gutachter ist offenbar fündig geworden.

Aufgrund der nachgewiesenen Belastungen respektive Überschreitungen von Prüfwerten bestünden konkrete Anhaltspunkte auf den „hinreichenden Verdacht einer Altlast“, hatte das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft dem Gremium berichtet.

Damit sei nicht auszuschließen, dass in dem Bereich Boden und Grundwasserkontaminationen vorliegen. Eben diese Indizien erforderten jetzt die geplante Detailuntersuchung. Davon betroffen ist das Areal zwischen Siedlerweg, Kiesgrubenweg und Kirchstraße mit etwa 33 Grundstücken. Bislang ist nur überliefert, dass auf der ehemaligen Deponie überwiegend Bauschutt, Aushubmaterial, Grüngut und Hausmüll abgelagert worden sind. Was genau und wo, weiß indes niemand mehr. Womit sich freilich Wasserwirtschaftsamt, Gesundheitsamt und weitere Fachbehörden nicht zufriedengeben.

Die Kosten der Untersuchung trägt Gemeinde

Unstrittig dagegen: Die Deponie war wie seinerzeit üblich von der Gemeinde ohne Abdichtung des Untergrundes eingerichtet und betrieben worden. Dabei wurde dem vorliegenden Bericht zufolge auch in das Grundwasser eingegriffen. Insofern bestand am Ratstisch Konsens, dass die Kosten der anstehenden Untersuchung von der Gemeinde übernommen werden müssen. In deren Rahmen sollen unter anderem die Fließrichtungen des Grundwassers ermittelt sowie Wasser- und Bodenproben entnommen werden. Dafür sind, wie Bauamtsleiter Gehr mitteilte, „im Haushalt 50000 Euro eingeplant“. Womöglich gebe es aber eine staatliche Förderung.

Und dann? „Die Kosten für eventuelle Bodensanierungen müssen zunächst die Grundstückseigner tragen“, befand die Bürgermeisterin. Ob sie in diesem Fall gegenüber der Gemeinde Regressansprüche auf privatrechtlichem Wege geltend machen könnten, sei derzeit offen. „Dazu müssen wir juristisch prüfen, zu welchen Bedingungen die Grundstücke damals verkauft worden sind“, sagte Brauchle. Was nicht einfach werden dürfte. Bisher nämlich sei im Rathaus kein Kaufvertrag aufzufinden, bedauerte die Bürgermeisterin.