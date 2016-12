2016-12-22 15:00:00.0

Senden Am Bürgerhaus in Senden gibt es nun öffentliches W-Lan

In Senden werden die ersten Hotspots freigeschaltet. An vier Orten ist das Netz ab sofort verfügbar.

Die öffentliche drahtlose Internetversorgung in Senden nimmt Gestalt an. Unter dem Namen „Senden-Connect“ soll es bald Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit per Funk geben. Die ersten Hotspots sind online. Damit sei Senden auf dem Weg zu einer „digitalen Stadt“, wie die Verwaltung mitteilt.

„Aktuell haben wir vier Hotspots freigeschaltet. Dazu gehören See- und Hallenbad, Bürgerhaus, Schlauchturm und die Siemensstraße“, sagt Markus Haut, Geschäftsführer des Ulmer Unternehmens Level421, das zusammen mit der Stadt Senden die Versorgung voranbringen will. Die beiden Partner haben jeweils 190000 Euro dafür investiert.

Der Hotspot in der Siemensstraße decke den Bereich bis zum Bürgerhaus fast lückenlos ab, erläutert Haut. Die Reichweite jeder Funkzelle betrage 150 bis 200 Meter. Erstmalig in Deutschland komme in Senden ein neues Wifi zum Einsatz, das sogenannte Mesh-Wifi. Jede Basisstation könne so mit einer anderen kommunizieren, sagte Haut. Er ergänzt: „Die Umschaltung erfolgt nahtlos, ohne dass der Benutzer sich erneut verbinden muss.“

In den kommenden Monaten sollen nach Angaben der Verwaltung weitere Hotspots in Senden folgen. Aktuell geplante Standorte sind das Rathaus ab Januar, der Bahnhof, die Bücherei, die Feuerwehren in Aufheim und Wullenstetten, die Bürgermeister-Jehle-Halle und die Turn- und Festhalle in Ay. „Unser Ziel ist eine flächendeckende Versorgung bis 2020“, sagt Bürgermeister Raphael Bögge.