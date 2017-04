2017-04-14 08:00:00.0

Roggenburg/Vöhringen Am Karfreitag gibt es nicht nur Wasser und Brot

Katholische Geistliche aus der Region verraten, was bei ihnen an einem der höchsten Feiertage der Kirche auf den Tisch kommt. Von Felicitas Macketanz und Regina Langhans

Was wird am Karfreitag eigentlich gegessen? Keine einfache Frage, wenn man bedenkt, dass dieser Tag neben Aschermittwoch wohl der bedeutendste Fasttag in der christlichen Kirche ist. Geistliche haben es dementsprechend nicht leicht, was das Essen am „Hohen Freitag“ – wie der Tag auch genannt wird – anbelangt. Im Gespräch mit unserer Zeitung haben sie verraten, was aufgetischt wird.

Auf dem Speiseplan von Pater Christian Hamberger vom Prämonstratenser-Kloster in Roggenburg steht am Karfreitag traditionell ein Gericht mit Salzkartoffeln, Spiegelei und Spinat. Der Geistliche habe sogar ein schlechtes Gewissen, weil er sich am Tag des Verzichts auf dieses selten gekochte Gericht besonders freut. Generell werde in seinem Kloster freitags kein Fleisch gegessen. „Da gibt es dann manchmal auch Fisch“, berichtet der Pater. Er erklärt zudem, dass Aschermittwoch und Karfreitag die Fastenzeit von 40 Tagen einrahmen. Wie in der Bibel steht, soll Jesus 40 Tage lang in der Wüste gefastet haben. In dieser Zeit wird im christlichen Glauben an das Leiden Jesu und seine Auferstehung an Ostern erinnert.

Vom Fisch als die typische Fastenspeise hält der Geistliche nicht viel. Denn dabei sei der ursprüngliche Sinn einer kargen Mahlzeit, bei der es ums Verzichten geht, verloren gegangen. „Früher war Fisch im Gegensatz zum reichhaltigen Fleischgericht das Essen der armen Leute“, sagt der Pater. Das habe sich geändert, heute würden kostspielige Speisefische serviert. Hamberger ergänzt, zu Zeiten der Urchristen hätten Fische nicht als Tiere gegolten, wobei diese Anschauung bald auf alle Wassertiere, auch den Biber, ausgeweitet wurde.

Den Speiseplan im Kloster legten vier sich abwechselnde Köchinnen und neuerdings eine Auszubildende fest. Trotz Karfreitags werde zwar gefrühstückt, ob es jedoch ein Abendessen gibt, entscheidet jeder selbst, fügt der Pater hinzu.

Komplett auf Mahlzeiten verzichten wird auch Pfarrer Benjamin Beck der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt nicht. „Ich habe eine Haushaltshilfe. Die ist allerdings nur zweimal die Woche da“, sagt der Geistliche. Darum kocht er – ganz praktisch veranlagt – einfach selbst. „Ich mache mir am Karfreitag Pfannkuchen. Aber das ist keine besondere Tradition“, verrät Beck. Und süß werden seine Pfannkuchen sein, denn der Pfarrer hat eine geheime Leidenschaft für Mehlspeisen, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt.

Etwas karger fällt das Essen am Karfreitag bei Pfarrer Martin Straub aus der Pfarreiengemeinschaft Vöhringen aus. „Im Pfarrhaus ist es Tradition, dass es am Morgen ein trockenes Brot und Tee gibt und am Mittag eine Suppe. Das war’s für den Tag“, sagt Straub.

„Karfreitag ist ja der eigentliche Fasttag. Da reicht eine einmalige Sättigung und die Suppe leistet das.“ Ansonsten dürfe laut Straub das Hungergefühl bleiben. Für ihn sei das kein Problem, sondern eher eine schöne Erfahrung. „Man leidet da körperlich ja keinen Mangel, man muss nichts kompensieren“, sagt er. Dieses Fasten sei nicht lebensbedrohlich.

Ob es bei Pfarrer Straub dann am Ostersonntag einen Braten gibt, weiß er noch nicht. „Das ist das Geheimnis der Pfarrhausfrau.“