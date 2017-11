2017-11-23 07:00:00.0

Oberelchingen Am Klostervorplatz geht’s bald los

Mit dem ersten Bauabschnitt der Ortskernsanierung in Oberelchingen soll das Grundstück attraktiver werden. Der Startschuss für die Arbeiten ist im kommenden Juni vorgesehen. Von Andreas Brücken

Die Animation, die immer dann präsentiert wird, wenn es um die Ortskernsanierung in Oberelchingen geht, ist den Elchinger Gemeinderäten mittlerweile schon bestens bekannt. Sie zeigt den Platz vor der Klosterpforte in seiner neuen Form – wie er etwa in einem Jahr aussehen könnte. Als Grundlage dafür dienten die ersten Entwürfe, die im Rahmen einer Bürgerversammlung im vergangenen Juli vorgestellt wurden. Um die Bürger über das Vorhaben zu informieren und mit einzubinden, hatte Bürgermeister Joachim Eisenkolb damals in das Konstantin-Vidal-Haus eingeladen. Rund 40 Besucher kamen. Jetzt, fast eineinhalb Jahre später, hat der Gemeinderat den ersten Bauabschnitt für das Millionenprojekt in Auftrag gegeben.

Die Pläne über die Gestaltung des Kirchenvorplatzes waren schon früher auf breite Zustimmung gestoßen. Umstritten waren jedoch die Stufen, die das Gefälle zur Kirchenpforte ausgleichen sollen. Eine Variante ohne Schwellen, jedoch mit Polder, die Autos vom Platz fernhalten sollten, wurde ebenfalls vorgeschlagen, letztlich aber vom Rat abgelehnt. Der Topografie folgend sollen die Stufen jetzt spitz zulaufen und sich so fließend dem Gelände angleichen. Nicht zuletzt, weil diese Lösung auch seitens der Regierung von Schwaben favorisiert wurde, fiel die Wahl des Gemeinderats auf diese Variante.

Andreas Mayr von den Freien Wählern Elchingen bezeichnete das Projekt in Anlehnung an Michael Endes Roman scherzhaft „Die unendliche Geschichte“ und zeigte sich gleichzeitig erleichtert, dass nun wieder ein Stück davon auf den Weg gebracht werde. Er erklärte, dass dieses Konzept geglückt sei, weil viele Details in der Planung berücksichtig worden seien.

Karin Batke von der Unabhängigen Wählergemeinschaft Elchingen (UFWG) befürwortete ebenfalls die Lösung, das Gelände mit Stufen abzusetzen: „Die Treppe geben dem Platz eine besondere Note.“ Doch sollten die Stufen auch in der Nacht gut sichtbar sein, fügte die Rätin hinzu und schlug vor, diese besonders gut auszuleuchten. Erfreulich sei, dass bereits in der Planung auf sparsame Lösungen geachtet wurden, sagte Batke. Sie verwies auf die Wiederwendung der Granitsteine, die bereits jetzt schon auf dem Kirchenvorplatz verlegt sind. Diese sollen später als Maueranschluss verwendet werden.

Kein gutes Gefühl habe sie jedoch beim Gedanken an die bevorstehende Sanierung des Pfarrhofes, der ebenfalls an den Kirchenvorplatz anschließt. Denn unter den erneuten Baumaßnahmen könnte das neue Klostervorfeld durch Beschädigungen seinen Glanz verlieren, so Batkes Befürchtung.

Bernd Schwerdtfeger von der CSU schloss sich dem generellen Lob seiner Kollegen an das Konzept an. Einzig die alte Kastanie vor dem Portal würde den Blick auch nach der Sanierung auf das Kloster verdecken. Doch hegten derweil schon einzelne Räte die Hoffnung, dass der Baum eine Standprüfung nicht mehr bestehen könne und deshalb entfernt werden müsse.

Mit dem ersten Bauabschnitt kommen Ausgaben von rund 1,4 Millionen Euro auf die Gemeinde zu. Mit ihrem Beschluss gaben die Gemeinderäte einstimmig den Auftrag an die Verwaltung, alle erforderlichen Schritte zu veranlassen, um das geplante Projekt in die Tat umzusetzen. Ab kommenden Juni werden die Arbeiten beginnen und etwa bis zum November dauern - es sei denn, dass archäologischen Funde dem Projekt einen Strich durch den Zeitplan machen.