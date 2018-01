2018-01-17 05:29:00.0

Ulm Am Sonntag ist Ulm fest in närrischer Hand

Zum traditionellen Ulmzug werden 102 Gruppen mit 5000 Teilnehmern erwartet.

Ein Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fasnacht in Ulm wird am kommenden Sonntag, 21. Januar, erreicht. 5000 Teilnehmer, die sich auf 102 Gruppen verteilen erwartet Gerhard Wies, der Zunftmeister der Narrenzunft Ulm. Damit sei der „Ulmzug“ nach der Rekordausgabe im vergangenen Jahr mit bis dahin nie da gewesenen 157 Narren- und Musikgruppen und 8000 Teilnehmern wieder auf Normalgröße geschrumpft.

Der Grund: Im vergangenen Jahr sei der Ulmer Narrensprung an jenem Sonntag die einzige Veranstaltung weit und breit gewesen, während dieses Jahr die Hästräger durchaus Alternativen hätten. So starten vom südlichen Münsterplatz am Sonntag ab 13.13 Uhr „nur“ 5000 Narren aus der Region dem Schwarzwald, Bodenseegebiet, Allgäu, aus Oberschwaben, von der Donau, der Schwäbischen Alb, Schweiz, Österreich und Liechtenstein.

Den Kreis Neu-Ulm vertreten die Blech-Beat-Gugga Oberelchingen, der Schalmeien-Express Illertal Senden, das Fanfarenkorps Ulm/Neu-Ulm, Narenzunft Thalfingen Weitfeldhexa, Weißenhorner Schelmenschinder und die Schalmeien der Büttelzunft Nersingen. Der Ulmzug schlängelt sich durch die Schuhhausgasse, Judenhof, Karpfengasse, Hafengasse, Breite Gasse, Kornhausgasse, Bärengasse, Hafenbad, Herrenkellergasse, Platzgasse bis zum großen Münsterplatz. Erstmals dabei ist die die neue Narrenfigur der Ulmer Narrenzunft, der Spatzameez. Die Figur beruht auf der Tradition der Ausscheller, die Mitteilungen der Gemeinde verlasen. Die Großveranstaltung wird an sieben Plätzen kommentiert, um den Besuchern die verschiedenen Narrenzünfte und Musikgruppen mit ihren Narrenrufen, Masken und Häsern vorzustellen. Das Fasnachts-Wochenende beginnt in Ulm schon am Freitag: „Schlittschuhlaufen im Häs“ heißt das Motto ab 17 Uhr auf der Neu-Ulmer Eislaufanlage.

Und für die Kleinen wird am Samstag der Kinder-Ulmzug veranstaltet. Nach der Junior-Fasnacht im Kornhaus-Foyer ab 14.30 Uhr ziehen ab frühen Abend verkleidete Nachwuchsnarren – begleitet von Musikgruppen – durch die Gassen und Straßen zum Marktplatz. (heo)