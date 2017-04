2017-04-04 10:58:00.0

Ulm/Neu-Ulm An der Landesgrenze ausgebremst

Per „Ulmer Erklärung zur Zukunft der Mobilität“ fordern die SPD-Fraktionen aus Bayern und Baden-Württemberg eine schnellere Umsetzung von zentralen Projekten. Von Oliver Helmstädter

Nur zwei Spuren auf der Autobahn zwischen Ulm-West und Elchingen oder eine Zugverbindung zwischen der Münsterstadt und Augsburg, die fern jeder Hochgeschwindigkeitsstrecke anzusiedeln ist. Zwei Beispiele zentraler Verkehrsprojekte, die Bayern und Baden-Württemberg verbinden, aber seit Jahrzehnten nicht vorankommen. So sieht es zumindest die SPD aus beiden Bundesländern.

Eine „Ulmer Erklärung zur Zukunft der Mobilität“ verabschiedeten die Vorstände der SPD-Landtagsfraktionen von Baden-Württemberg und Bayern am Dienstag im Rathaus. Markus Rinderspacher, Fraktionsvorsitzender der SPD im bayerischen Landtag, warf der Landesregierung „Untätigkeit“ in Sachen Autobahnausbau vor.

Noch immer rollt der Verkehr zwischen Ulm-West und Elchingen nur auf zwei Spuren pro Richtung. Doch auch wenn es sich um eine Bundesautobahn handle, sei es Sache der Landesregierungen, das Planfeststellungsverfahren zu beantragen. Das elf Kilometer lange Teilstück der A8 verläuft vier Kilometer auf baden-württembergischen und sieben Kilometer auf bayerischem Grund und könnte bald eine vierspurige „Insel“ auf einer bald sechsspurigen Autobahn sein. Denn gen München ist der Ausbau längst realisiert und in Richtung Stuttgart (Ausbau zwischen Hohenstadt und Ulm-Nord) haben die Bauarbeiten begonnen.

Nicht nur auf den Straßen, sondern auch auf Schienen sehen die Sozialdemokraten Probleme in den Verbindungen zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Die europaweit bedeutende Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsachse zwischen Paris und Budapest/Bratislava lahme ausgerechnet zwischen Ulm und Augsburg. Hier müsse dringend etwas geschehen. Staus auf den Autobahnen und Stillstand auf den Schienen beeinträchtige die wirtschaftliche Entwicklung in beiden Ländern. Rinderspacher macht sich für eine Ertüchtigung der alten Strecke zwischen Ulm und Augsburg stark. „Ein Neubau der Trasse würde die Verbesserung der Verbindung noch weiter in die Zukunft verschieben.“ Doch die Region brauche möglichst bald den Lückenschluss in dieser, europäisch so bedeutsamen, Verbindung. Und abgesehen von der internationalen Bedeutung gehe es auch um bessere Angebote für Pendler zwischen Augsburg und Ulm. Ohne einen Ausbau der bayerischen Magistrale-Teilstücke zwischen Neu-Ulm und Augsburg werden, wenn Stuttgart-Ulm fertiggestellt ist, in einigen Jahren die durchgehenden europäischen Hochgeschwindigkeitsstrecken von Paris und Lyon über Straßburg und Stuttgart quasi auf der Donaubrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm an der württembergisch-bayerischen Landesgrenze enden.

Zudem fordert die SPD, dass deutlich mehr Landesmittel angesichts der Bedeutung der Automobilindustrie mit 200000 Beschäftigen in Bayern und 230000 in Baden-Württemberg für die Förderung des Wandels zur Elektromobilität bereitgestellt werden. Dazu gehöre auch, dass der Anteil von E-Autos in Fuhrparks von Behörden erhöht werde. „Wenn die Automobilindustrie hustet, bekommt das ganze Land Grippe“, sagte Rinderspacher. Eine länderübergreifende Kooperation wäre gerade bei der Herstellung von Batteriezellen sinnvoll, weil sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern derart viele Arbeitsplätze an der Automobilindustrie hängen. Der „Transformationsprozess“ von Verbrennungsmotoren zur Elektromobilität sei allein vor diesem Hintergrund zum Gelingen verdammt. Forschungszentren bräuchten deswegen nach der Anschubfinanzierung auch eine staatliche Grundfinanzierung.