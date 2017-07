2017-07-07 09:00:00.0

Weißenhorn An vier Abenden im August öffnet das Kino unter Bäumen

Erstmals zeigt das Weißenhorner Kulturbüro Filme im Stadtpark. Bürger können vorschlagen, was sie sehen wollen. Auch für die Adventszeit ist etwas Neues geplant. Von Jens Noll

Es ist eine Premiere im Stadtpark: Zum ersten Mal wird dort im August eine elf auf vier Meter große Leinwand aufgestellt, auf der an vier Abenden Kinofilme gezeigt werden. Was in anderen Städten bereits seit Jahren angeboten wird, will nun auch Volker Drastik, Leiter des Kulturbüros bei der Weißenhorner Stadtverwaltung, auf die Beine stellen. „Das Interesse ist groß“, sagt er. Viele Bürger haben schon Vorschläge gemacht, welche Streifen an hoffentlich lauen Abenden unter freiem Himmel zu sehen sein sollen. Drastik nimmt gerne noch mehr Anregungen entgegen.

Der Organisator versteht das Open-Air-Kino als nettes Angebot für alle, die im August zuhause bleiben. Geplant ist, von Freitag, 11. August, bis Montag, 14. August, jeden Abend einen Film zu zeigen. 600 bis 700 Stühle sollen nach Drastiks Vorstellungen vor der Leinwand platziert werden. Beginn soll jeweils bei Einbruch der Dunkelheit sein, also gegen 21 Uhr. Die technische Ausstattung kommt vom Dietrich-Theater in Neu-Ulm. Auch die Filme wird dessen Inhaber Roland Sailer zur Verfügung stellen.

Karten für das Event wird es an der Abendkasse geben, wie Drastik sagt. Ein Eintrittspreis stehe allerdings noch nicht endgültig fest. Der Leiter des Kulturbüros geht von vier oder fünf Euro aus. Er hofft natürlich auf bestes Wetter für die Premiere des Weißenhorner Freiluftkinos, hat sich zur Sicherheit aber bereits Gedanken über eine Alternative gemacht. „Wir schauen, dass wir bei schlechtem Wetter in die Fuggerhalle gehen können“, sagt Drastik. Noch sei das aber nicht abschließend geklärt.

Klar ist schon jetzt: Für die Stadt wird die Veranstaltung nicht kostendeckend sein. „So etwas rechnet sich ohne Sponsor nie“, sagt Drastik. Doch für den Kulturausschuss des Stadtrats war das aber kein Ausschlusskriterium. Einstimmig hat sich das Gremium für dieses Event ausgesprochen.

Zustimmung bekam Drastik auch für eine weiteres Projekt, das sein Büro gemeinsam mit einer Firma aus Freiburg für Weißenhorn ausgearbeitet hat: die „wilde Schafstour“. Dabei handelt es sich um eine klassische Schnitzeljagd, völlig analog, ohne technische Hilfsmittel. „In Zeiten, in denen alles digitalisiert ist, hat das einen besonderen Reiz“, sagt Drastik. Er hat diese Tour mit seiner Familie selbst in Freiburg unternommen.

Die Schnitzeljagd sei als Nachmittagsbeschäftigung für ganze Familie gedacht, erzählt er. Ein Schaf spiele dabei die Hauptrolle. Die Teilnehmer suchen mithilfe einer Karte und Hinweisen verschiedene Stationen im Stadtgebiet auf, die mit einem Schild markiert sind. Das Equipment gebe es für 21 Euro in der Buchhandlung zu kaufen, sagt Drastik. Eine Erweiterung koste fünf Euro. Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre befristet.

Darüber hinaus denkt die Stadtverwaltung bereits an die Vorweihnachtszeit. Sie hat ein Konzept ausgearbeitet für einen sogenannten Wunschbaum, ein Überbringer unerfüllter Wünsche. Er soll auf dem Schlossplatz aufgestellt werden. Bürger, die einen Wunsch an den Baum hängen möchten, können diesen im Rathaus abgeben. Zudem wird auf der Internetseite der Stadt und im Stadtanzeiger ein „Wunschantrag“ veröffentlicht. Mitarbeiter der Verwaltung legen den Wunsch in eine Kugel, laminieren diese ein und hängen sie, mit einer Nummer versehen, an den Baum. Möchte ein Bürger einen Wunsch erfüllen, kann er die Kugel abnehmen oder sich die Nummer merken. Im Rathaus erfährt der Bürger dann, was er für wen Gutes tun kann.