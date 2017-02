2017-02-02 12:53:00.0

Justiz Apotheke mit falschem Rezept getäuscht

Ein Mann steht wegen Betrugs vor Gericht – und weil er ein Mädchen geschubst haben soll Von Carolin Oefner

Ein zwölfjähriges Mädchen läuft mit seinem Schulranzen eine Straße entlang. Plötzlich packt jemand es hinten am Rucksack und schubst es nach vorne. So erzählt die 12-Jährige den erschreckenden Vorfall der Polizei. Und sie will auf Bildern, die die Polizisten ihr vorgelegt haben, einen Mann erkannt haben.

Dieser war deswegen nun vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm wegen Körperverletzung angeklagt. Zudem hat die Staatsanwaltschaft ihm Urkundenfälschung und Betrug vorgeworfen. Der Angeklagte soll ein gefälschtes Rezept in einer Neu-Ulmer Apotheke eingelöst haben. Diesen Vorwurf räumte der Mann gleich zu Beginn der Verhandlung ein. Das Mädchen habe er aber nicht geschubst. „So was würde ich niemals tun“, sagte der Angeklagte vor Gericht. Er sei im Kopf 100-mal den Januar vor einem Jahr durchgegangen, doch ihm fielen keine besonderen Ereignisse ein.

Das Mädchen war sich zu hundert Prozent sicher

Richterin Gabriele Buck gab zu bedenken, dass das Mädchen sich bei Bild Nummer sechs – das den Angeklagten zeigte – zu hundert Prozent sicher gewesen sei. Der Anwalt des Angeklagten, Alfred Nübling, schlug vor, das Kind nicht zu befragen, um ihm das zu ersparen. Der Teil der Anklage könne eingestellt werden, da es im Vergleich zum Betrug ohnehin um keine hohe Strafe gehe. Damit war Richterin Buck nicht einverstanden. „Das Mädchen hat extreme Angst vor Ihnen“, sagte sie zum Angeklagten.

In einem persönlichen Gespräch hörte die Richterin sich die Geschichte des Kindes noch einmal an. Dort beschlossen alle dann auch, dem Mädchen eine Aussage zu ersparen. Dieser Teil der Anklage wurde eingestellt. Dennoch machte Buck ihren Unmut deutlich: „Es kann nicht sein, dass Kinder Angst haben, an einem Haus vorbeizulaufen“, mahnte sie.

Den anderen Vorwurf wegen Urkundenfälschung, Betrugs und versuchten Betrugs räumte der Mann ein: Im August vergangenen Jahres löste er das gefälschte Rezept ein. Die Apothekerin vor Ort nahm das Rezept laut Staatsanwalt Sebastian Stenger an, weil sie sie nicht von einer Fälschung ausging. Für 15 Euro Zuzahlung erhielt der Mann verschreibungspflichtige Tabletten im Wert von über 200 Euro.

Das andere Medikament musste er bestellen. Als er aus der Tür gewesen sei, merkte die Apothekerin, dass die Adressen der angegebenen Ärzte und Krankenkasse auf dem Rezept nicht stimmen – und stornierte die Bestellung. Als der Angeklagte dies später abholen wollte, wartete schon die Polizei auf ihn.

Ist eine Geldstraße für die Tat angemessen?

Woher er das gefälschte Rezept bekommen hat, wollte er auf Anfrage der Richterin nicht verraten. Ihm sei zugesichert worden, dass er einen Teil der Medikamente behalten kann, wenn er es einlöst. „Ich war da gerade in einer schlechten Phase“, sagte der abhängige Angeklagte vor Gericht. Seit 20 Jahren befinde er sich in einer Substitution, also einer Behandlung mit Ersatzstoffen. Normalerweise nehme er außer diesen nichts ein.

Staatsanwalt Stenger beantragte eine achtmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung. Positiv sei das Geständnis zu werten, doch die hohe Rückfallquote und ähnliche Delikte im Bundeszentralregister sprechen laut Stenger gegen den Angeklagten. Rechtsanwalt Nübling meinte, dass eine Geldstrafe ausreiche, da der Tatbestand sich im unteren Strafbereich bewege. „Das Rezept war schon gefälscht, es nur einzulösen, ist weniger kriminell“, sagte er. Wenn es eine Freiheitsstrafe sein müsse, solle sie geringer ausfallen.

Richterin Buck verurteilte den Angeklagten am Ende zu fünf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Zudem muss der Mann als Auflage 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Drei Delikte seien einfach zu viel für eine Geldstrafe, zudem habe er ähnliche Vorstrafen, sagte die Richterin zur Begründung. „Sie stellen jetzt einfach nichts mehr an“, ermunterte Buck den Mann, woraufhin dieser zustimmend nickte.