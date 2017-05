2017-05-15 18:01:00.0

Ulm Arbeiter gerät in tonnenschwere Maschine

Ein 57-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in einer Ulmer Firma mit dem rechten Bein in eine Walze geraten.

Bei einem Arbeitsunfall hat ein Mann am Samstag in Ulm schwerste Beinverletzungen erlitten. Notarzt, Rettungsdienst und die Feuerwehr waren gegen 8 Uhr alarmiert worden. Unfallort war eine Firma in der Blaubeurer Straße. Der 57-Jährige hatte dort an einer Walze gearbeitet. Aufgrund eines Bedienungsfehlers geriet er mit dem rechten Bein in die tonnenschwere Maschine. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann. Der Schwerverletzte kam mit dem Notarzt in eine Unfallklinik. (az)