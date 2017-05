2017-05-11 18:16:00.0

Nersingen Arbeiter verbrennt sich Hand mit flüssigem Kunststoff

Bei einem Arbeitsunfall hat sich am Mittwoch ein Mann in Nersingen die rechte Hand verbrannt.

Ein 22-Jähriger hat sich am Mittwochvormittag in Straß (Gemeinde Nersingen) bei einem Arbeitsunfall in einem kunststoffverarbeitendem Betrieb verletzt. Gegen 9.40 Uhr kam es an einer der Spritzgussmaschinen zu einer Störung. Einer der Kanäle, durch den flüssiger Kunststoff mit einer Temperatur von 250 bis 300 Grad gepresst wird, war verstopft. Um die Maschine wieder zum Laufen zu bringen, beseitigte der 22-Jährige nach Angaben der Polizei die Verstopfung. Dabei spritze ihm flüssiges Kunststoff auf die rechte Hand, es zu den Verbrennungen kam. Schutzhandschuhe trug der junge Mann nicht. (az)