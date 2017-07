2017-07-06 18:11:00.0

Neu-Ulm Arbeitsunfall: Mann quetscht sich Hand zwischen Walzen ein

Schwer verletzt worden ist ein 36-jähriger Mann am Mittwochabend bei einem Unfall in Offenhausen. Er geriet mit der Hand zwischen zwei Walzen.

Nach Angaben der Polizei beaufsichtigte der Arbeiter in dem Betrieb um 22.10 Uhr eine Walzenpresse. Als er bemerkte, dass in dieser Material verklebt war, wollte er dieses entfernen. Hierbei geriet seine linke Hand zwischen die beiden Walzen und wurde eingezogen. Der Neu-Ulmer konnte die Maschine offenbar selbst abstellen. Er erlitt starke Quetschungen sowie Fleischwunden an der Hand und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt.