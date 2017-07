2017-07-06 15:00:00.0

Ulm Areal der alten Chirurgie wird mit neuem Leben erfüllt

Auf dem Gelände der alten Chirurgie am Safranberg entstehen mehr als 450 Wohnungen. Außerdem zieht das Ulmer Unternehmen Transporeon dort hin. Von Michael Ruddigkeit

Vor fünf Jahren wurden mehr als 100 teils schwer kranke Patienten in einem Großeinsatz innerhalb eines Tages vom Krankenhaus am Safranberg in die neue Chirurgie des Universitätsklinikums Ulm auf dem Oberen Eselsberg gebracht. Seit diesem spektakulären Umzug laufen die Vorbereitungen für den Umbau des früheren Klinikgeländes zwischen Stuttgarter und Heidenheimer Straße zu einem neuen Wohngebiet. In dem historischen Gebäude sind bereits die Handwerker zugange. Und auch das Areal drumherum soll bald ein neues Gesicht erhalten. Mehr als 450 Wohnungen sind geplant – aber auch ein neuer Standort für die Ulmer Transporeon-Gruppe, die mehr Platz braucht.

Der Logistik-Dienstleister, der etwa 700 Mitarbeiter beschäftigt, hat seinen Firmensitz derzeit noch im Stadtregal in Söflingen. Die bisherigen Räumlichkeiten reichen angesichts der guten Entwicklung des IT-Unternehmens aber nicht mehr aus. Der Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm hat zwei Jahre lang nach einem geeigneten neuen Standort gesucht. Jetzt wurde eine Lösung gefunden. Am 21. Juni hat der Ulmer Gemeinderat dem Verkauf des Grundstücks Ecke Leimgrubenweg/Heidenheimer Straße mit etwa 4600 Quadratmetern Fläche zugestimmt. Käufer ist die Ulm Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Gräfelfing bei München, eine Tochter der Colnvest-Gruppe aus Planegg. Sie baut dort Büroflächen und ergänzende Nutzungen. Einer der Hauptnutzer werde die Transporeon-Gruppe sein, teilte die Stadt Ulm mit. Das international agierende Unternehmen vernetzt als Marktführer in Europa Industrie- und Handelsunternehmen mit ihren Logistikdienstleistern und gehört den Angaben zufolge zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland.

Der Kaufvertrag soll geschlossen werden, sobald der Bebauungsplan rechtskräftig und eine genehmigungsfähige Bebauung mit den städtischen Fachabteilungen abgestimmt ist. Der Auslegungsbeschluss wurde jetzt mit einiger Verzögerung gefasst. Die Pläne wurden in der Zwischenzeit gründlich überarbeitet. Das lag unter anderem an großen Mengen Altlasten, die auf dem Gelände gefunden wurden. Bauschutt und Hausmüll lagen in einer mehreren Meter dicken Schicht im Untergrund. Deshalb muss in einem bestimmten Bereich auf Bohrpfählen gegründet werden, was beim Bau von Einfamilienhäusern besonders stark zu Buche schlagen würde. Daher nahmen die Planer davon Abstand. So sind jetzt nur noch Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Insgesamt ist das Areal 9,4 Hektar groß. Davon wurden 4,2 Hektar neu geplant. In diesem Abschnitt entstehen deutlich mehr Wohnungen als zunächst angedacht, nämlich 150 statt 90. Dazu kommen 120 Wohneinheiten in dem denkmalgeschützten Haupthaus der alten Chirurgie. Insgesamt sind etwa 470 neue Wohnungen vorgesehen. Die dichtere Bebauung fand Gerhard Bühler (FWG) „happig“, stimmte aber dennoch zu. Im Gegensatz zu Siegfried Keppler (CDU), der angesichts der stark veränderten Pläne monierte: „Hier stellt sich die Frage nach der Verlässlichkeit.“ Bei einer Gegenstimme brachte der Bauausschuss das Vorhaben auf den Weg. Die Vermarktung der Wohnungen beginnt demnächst. Nächstes Frühjahr soll mit der Erschließung des Geländes begonnen werden.