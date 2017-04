2017-04-20 09:00:00.0

Vöhringen Attacke auf Jogger: Keine Spur vom Täter

Der Mann, der einen Jogger brutal attackiert hat, ist weiterhin auf der Flucht. Die Ermittler hoffen weiter auf Hinweise.

Nach der brutalen Attacke auf einen Jogger am Mittwoch vor einer Woche hat die Polizei noch keine Spur von dem Täter: Der Angreifer ist weiter auf der Flucht. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Das 25-jährige Opfer hatte, wie berichtet, mehrere Stichverletzungen davon getragen, befinde sich mittlerweile aber auf dem Wege der Genesung. Dies teilte die Polizei gestern mit.

Ein abendlicher Dauerlauf war für den Jogger am Mittwoch, 12. April, zu einem Horrortrip geworden: Auf dem Radweg neben der viel befahrenen Kreisstraße NU14 stieß der Sportler gegen 22.20 Uhr auf eine auf dem Boden liegende Person. Der 25-Jährige näherte sich dem scheinbar leblosen Mann. Der fuhr offenbar plötzlich auf und stach mit einem spitzen Gegenstand (möglicherweise einem Messer) auf den völlig verdutzten Helfer ein. Der Jogger erlitt dadurch Verletzungen am Oberkörper. Der Täter entfernte sich unerkannt, der Sportler stoppte auf der nahen Straße ein Auto und ließ sich in ein Krankenhaus bringen.

Dort konnten seine Wunden genäht werden. Eine große Suchaktion der Polizei, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, verlief ergebnislos: Der Angreifer ist seitdem flüchtig. Eine erneute Vernehmung des Opfers hätten die Annahmen zum Tathergang erhärtet, teilte die Polizei mit.

Bei dem Täter soll es sich um einen 1,90 Meter großen und schlanken Mann handeln. Dessen Kleidung müsste nach dem Angriff blutbeschmiert gewesen sein, heißt es weiter. Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat den Vorfall beobachten können? Wem fiel an jenem Mittwoch oder danach nach 22.20 Uhr ein Mann auf, an dessen Bekleidung sich Blutanhaftungen befanden?

Nach der Attacke kam es zu keinem weiteren Vorfall dieser Art. Jogger könnten sich in Vöhringen und Umgebung grundsätzlich sicher fühlen. Wer abends oder nachts eine am Boden liegende Person bemerkt, sollte diese zunächst aus einiger Entfernung ansprechen und bei Bedarf über das Mobiltelefon einen Notruf absetzen.

Um den Hergang weiter prüfen zu können, ist die Polizei auf Hinweise angewiesen. Diese sollen zeugen unter der Nummer 07303/96510 melden. (caj)