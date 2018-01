2018-01-28 17:30:00.0

Ulm Attacke auf Polizisten in der Fußgängerzone

Bei nächtlichen Schlägereien in der Ulmer Innenstadt gibt es mehrere Verletzte. Ein Opfer wird sogar bewusstlos.

In der Nacht zum Sonntag ist es in der Ulmer Innenstadt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Es gab mehrere Verletzte. In einem Fall wurde ein Polizist attackiert und gegen eine Schaufensterscheibe gestoßen. Bei einer anderen Schlägerei verlor das Opfer das Bewusstsein.

Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte wurden gegen 4.30 Uhr zu einem Einsatz vor einer Disco in der Fußgängerzone gerufen. Zwischen mehreren Besuchern des Lokals war es zu einer Schlägerei gekommen. Ein Polizist trennte dabei eine Frau und einen Mann, bei denen sich eine weitere Auseinandersetzung anbahnte. Der 23-jährige Freund der Frau sah dies und rastete laut Polizei aus. Er sprang aus einiger Entfernung auf den Beamten zu. Dann rammte er ihn aus vollem Lauf gegen eine Schaufensterscheibe und riss ihn zu Boden. Dort wurde er durch hinzukommende Polizisten überwältigt. Zeitgleich mussten umstehende Personen unter Androhung von Zwang daran gehindert werden, einzugreifen.

ANZEIGE

Der Angreifer gab später an, er habe seiner Freundin helfen wollen. Dass diese bereits durch den von ihm angegriffenen Beamten geschützt worden war, hatte er offensichtlich übersehen, teilte die Ulmer Polizei mit. Der Beamte wurde leicht verletzt. Der 23-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Bereits vor diesem Vorfall war es in Ulm in dieser Nacht zu Prügelattacken auf Nachtschwärmer gekommen.

Gegen 2.15 Uhr wurde ein 40-Jähriger in der Keltergasse von fünf bis sechs Personen zusammengeschlagen. Er erlitt Verletzungen im Gesicht. Die Täter entkamen. Kurz darauf, gegen 2.30 Uhr, wurde ein 37-Jähriger am Taxistand am Ulmer Hauptbahnhof von zwei Tätern angegriffen, als er dabei war, ein Auto zu besteigen. Zuvor war es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

Der Angegriffene wurde von einem der Unbekannten getreten. Der zweite Unbekannte traktierte ihn mit den Fäusten. Der 37-Jährige schlug mit dem Kopf gegen einen Stromkasten und ging daraufhin bewusstlos zu Boden. Die Täter flüchteten. Die Schläger werden beide als 20 bis 22 Jahre alte Südländer beschrieben. Sie hatten kurze schwarze Haare, waren sehr schlank und circa 1,75 Meter groß. Sie flüchteten in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Um 3.45 Uhr wurde ein 23-Jähriger auf dem Münsterplatz von einem Unbekannten grundlos angegriffen. Dieser schlug dem Mann mit der Faust ins Gesicht. Er erlitt einen Nasenbeinbruch. Der Täter entkam. Er wird als 25 Jahre alter Südländer beschrieben. Er war circa 1,65 Meter groß, hatte dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer grünen Jacke und dunkelblauen Jeans. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) nahm in allen Fällen die Ermittlungen auf.