2017-10-17 07:00:00.0

Weißenhorn Attenhofen trauert um Günther Oberst

Er war Träger der goldenen Ehrennadel der Stadt Weißenhorn, Kommunalpolitiker und über Jahrzehnte engagierter Schütze. Im Alter von 69 Jahren ist Oberst gestorben.

Günther Oberst ist in seinem Leben viel herumgekommen. Insgesamt 13-mal ist der gebürtige Memminger nach eigenen Angaben umgezogen, lebte unter anderem auf Sylt, in Stockholm und Genf. Mit seiner Frau Josefine kam er 1979 nach Attenhofen. Dort wurde er schnell heimisch, engagierte sich im Schützenverein und in der Kommunalpolitik. Nun trauert der Weißenhorner Stadtteil um Oberst, der am vergangenen Donnerstag im Alter von 69 Jahren starb.

Für seinen Bürgersinn und seine Verdienste um den Erhalt dörflicher Traditionen erhielt Oberst 2012 die goldene Ehrennadel der Stadt Weißenhorn. Zwölf Jahre lang, bis 2008, saß der gelernte Konditor und spätere Lebensmittelprüfer, den seine Arbeit früher ins Ausland geführt hatte, für die CSU und als Attenhofer Ortssprecher im Stadtrat. Von 1998 bis 2007 war er zudem Sprecher der Attenhofer Vereine. Ebenso setzte er sich bei der Bürgerinitiative für ein besseres regionales Verkehrskonzept ein.

Das Schützenwesen war die wohl größte Leidenschaft von Günther Oberst. Mehr als 25 Jahre lang war er erster Schützenmeister in Attenhofen, von 1991 bis 2009 zudem Schützenmeister im Rothtalgau Weißenhorn. Als Anerkennung für seine umfangreiche Tätigkeit im Ehrenamt wurde er 2010 zum Ehrengauschützenmeister ernannt, auch der Schützenbezirk Schwaben machte ihn zum Ehrenmitglied.

Karl Heinz Schittenhelm, aktueller Gauschützenmeister des Rothtalgaus, würdigt vor allem Obersts Einsatz in Zeiten, als die Schützenvereine ihre Geschäfte von analoger auf digitale Technik übertragen mussten. „Auch bei Zuschussanträgen für den Bau neuer Schützenheime war er immer hilfsbereit und beratend“, sagt Schittenhelm. Bernd Haberes, Gausportleiter und stellvertretender Vorsitzender der Attenhofer Schützen, ergänzt: „Er war sehr engagiert in der Sache und ein sehr umgänglicher Mensch.“

Besonders beeindruckt hat Obersts Weggefährten, dass er sich nach einem Schlaganfall 2007 hartnäckig zurück ins Leben gekämpft hatte. Zunächst saß er im Rollstuhl, konnte nicht mehr aufstehen. Doch dank Therapie und eisernem Willen kehrte er auch wieder an die Schießbahn zurück, wo er fortan mit links statt mit rechts schoss.

Ein Trauergottesdienst für Günther Oberst findet am Mittwoch, 18. Oktober, um 14 Uhr in der Pfarrkirche in Attenhofen statt. Anschließend ist die Beerdigung auf dem neuen Friedhof. (jsn)