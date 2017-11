2017-11-22 07:00:00.0

Roggenburg Auch Grundschüler wollen mitbestimmen

Junge Klassensprecher aus dem Landkreis Neu-Ulm erfahren bei einem Aktionstag, wie mehr Demokratie in der Schule möglich ist. Von Angela Häusler

Wie können schon Grundschüler in der Schule mitbestimmen? Mit dieser Frage beschäftigten sich diese Woche Klassensprecher aus 32 Grundschulen im gesamten Landkreis Neu-Ulm. Im Bildungszentrum Roggenburg haben die Bildungsregion und das Staatliche Schulamt Neu-Ulm erstmals einen „Demokratietag“ ausgerichtet. Die Buben und Mädchen waren voller Eifer bei der Sache. Es zeigte sich: In Sachen Mitbestimmung gibt es bereits in der Grundschule wertvolle, oft aber ungenutzte Möglichkeiten.

Schon Grundschulkindern beizubringen, dass sie mit ihrem Einsatz für die Gemeinschaft etwas bewirken können, war eine der wichtigsten Lektionen an diesem Tag. Genau darum, sagte die Ideengeberin und Neu-Ulmer Schulamtsleiterin Silvia Wawra, ging es bei der Veranstaltung. Die Pädagogin leitete die Teilnehmer gemeinsam mit Nadine Schmid, Konrektorin der Grundschule Neu-Ulm Stadtmitte, an.

Im Gespräch und in kleinen Gruppen überlegten die Kinder unter anderem, welche Möglichkeiten sie als Klassensprecher haben, um an der Schule eigene Ideen umzusetzen. Schließlich sind sie alle die gewählten Vertreter ihrer Mitschüler. „Ihr seid die Stimme des Volkes und ihr könnt euch auch durchsetzen“, sagte Francesca Rossi, die stellvertretende Bezirks-Schulsprecherin. Die 14-jährige ist Schülersprecherin an der Anton-Miller-Mittelschule in Straß und berichtete den Jüngeren aus ihrem Aufgabenbereich. Das tat ebenso Landrat Thorsten Freudenberger. Er verglich die Wahl von Klassensprechern und Schülersprechern mit den Wahlen in Lokal- und Bundespolitik. Und er berichtete, dass die Demokratie eine ziemlich schwierige Sache sein kann.

Ganz neu war für die meisten jungen Teilnehmer, dass sie als Klassensprecher an ihren Schulen etwa die Einrichtung einer Schulversammlung oder auch eines Schülerparlaments anregen und mit entsprechender Unterstützung auch umsetzen können. Solche Gremien wünschten sich fast alle Teilnehmer an ihren Schulen. Doch nur vereinzelt gibt es sie bereits. Es werde sicher noch dauern, „bis die Demokratie an allen Schulen Einzug gehalten hat“, sagte Silvia Wawra. Die Buben und Mädchen waren durchweg begeistert vom Demokratietag. „Es war richtig spannend“, erzählte Viertklässlerin Madlen aus Weißenhorn. In der Schlussrunde waren sich alle einig: Ein solcher Tag sollte unbedingt wiederholt werden.

Im Rahmen des Schwerpunkts „Demokratie-Erziehung“ der Bildungsregion Neu-Ulm sind demnächst weitere Veranstaltungen geplant. Dazu gehört ein Schullandheimaufenthalt für Schülersprecher unter dem Motto „Demokratie und Extremismus“ im Februar.