2016-12-29 10:59:00.0

Landkreis Auch die Polizei nutzt jetzt Facebook

Das Präsidium Schwaben Süd/West will Bürger schneller erreichen – über zwei Social-Media-Kanäle.

Wie wichtig es ist, in sozialen Netzwerken präsent zu sein und die Bürger auch dort zu informieren, hat der Amoklauf in München diesen Sommer gezeigt. Inzwischen ist nicht nur die dortige Polizei auf diesen Kanälen präsent, sondern auch die Augsburger – und nun auch das Präsidium Schwaben Süd/West. Es will bei Facebook und Twitter mit Bürgern in Kontakt treten und Informationen mit regionalem Bezug veröffentlichen.

Die sozialen Medien böten für die Polizei eine Möglichkeit, die Bürger am polizeilichen Alltag teilhaben zu lassen, heißt es in einer Mitteilung des Präsidiums. Den Kurznachrichtendienst Twitter wird es vorrangig nutzen, etwa zur Information über aktuelle Tageslagen, zur Verbreitung von Verhaltenshinweisen bei Schadens- oder Katastrophenereignissen sowie zur Ansprache von Veranstaltungsteilnehmern. Über Facebook wird sich das Präsidium hauptsächlich als Dienstleister präsentieren. So werden Beiträge beispielsweise Einblicke in den Polizeialltag ermöglichen, unter anderem werden Präventionshinweise und Fahndungen veröffentlicht. Zum Schmunzeln anregen soll die eine oder andere geplante Überraschung aus der Rubrik „Buntes & Kurioses“. Die Polizei will auch kursierenden Gerüchten schnell entgegentreten. Für die Onlinepräsenz steckt das neu geschaffene dreiköpfige Social- Media-Team bereits seit Wochen in den Vorbereitungen und hat sich auch Anregungen aus anderen Präsidien geholt, die bereits Erfahrungen in diesen Netzwerken gesammelt haben. Das Team wird für die Informationsbeschaffung, die Aufbereitung und die Veröffentlichung der Beiträge verantwortlich sein und steht dafür in Austausch mit der Pressestelle, die ebenso dem Präsidialbüro des Präsidiums angegliedert ist. „In schwierigen und unklaren Situationen eröffnen uns soziale Medien die Möglichkeit, große Teile der Bevölkerung zu erreichen“, erklärt Polizeipräsident Werner Strößner in der Mitteilung. „Durch die schnelle und ungefilterte Informationsweitergabe sind uns Klarstellungen möglich und können Fehlinterpretationen vermieden werden. Vor allem in Krisensituationen stellen sie eine ideale Ergänzung der Öffentlichkeitsarbeit dar. Hervorheben möchte ich vor allem die Möglichkeit, uns als bürgernahe und moderne Polizei zu präsentieren, worin im Alltag der Vorteil der sozialen Medien besteht.“ Starten wird das Präsidium mit einem Imagevideo, welches Bilder aus dem Zuständigkeitsbereich zwischen Allgäuer Alpen und Donau zeigt und einen Vorgeschmack auf das Onlineangebot bieten wird. (zg)

Zu finden sind die Seiten unter

www.facebook.com/polizeiSWS und www.twitter.com/polizeiSWS