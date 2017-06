2017-06-01 07:00:00.0

Weißenhorn Auf der Hasenwiese reiten die Ritter

Der Verein „Armati Equites“ schickt Weißenhorn für ein Wochenende ins Mittelalter zurück. Was die Besucher neben Turnieren und Feuershows erwarten können. Von Dorina Pascher

Zwei Männer in Rüstung stehen sich in einigen hundert Metern Entfernung gegenüber. Spannung liegt in der Luft. Es erschallen Fanfaren. Die Reiter auf ihren Pferden gehen im Galopp aufeinander los. Langsam senken sie ihre Lanze. Ihr Ziel: Die entgegenkommende Person vom Pferd zu stoßen. Dieser Wettkampf galt als Zerstreuung – zu Zeiten, als Smartphones, Fernseher und Radio noch unbekannt waren. Ab morgen können die Menschen in der Region wieder in so eine Welt eintauchen – in die Welt der Gaukler, Feuerspucker und ehrenhaften Ritter. Denn am Pfingstwochenende veranstaltet der Verein „Armati Equites“ – auf Deutsch: die gewappneten Reiter – ein Mittelalterfest in Weißenhorn.

Vorführungen wie Ritterturniere, Kampfszenen oder Feuershows sind ein Teil des Spektakels. Sich in das 12. Jahrhundert zurückversetzt zu fühlen, ist der andere. Und das ist auch eines der Hauptziele der „Armati Equites“: „Wir wollen den Leuten das Leben im Mittelalter vermitteln“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Mark Braune. Daher sei es wichtig, dass die rund 50 Mitglieder sich entsprechend kleiden und verhalten. Mittelalterliche Musik von den Gruppen „Kel Amrun“ und „Fairy Dream“ sollen auf der Veranstaltung die passende Stimmung verbreiten. Zudem bieten Händler Felle feil, aber auch mittelalterliches Gewand wird angeboten.

Nur beim Essen sei es schwierig auf Authentizität zu setzen. „Da ist es für uns wichtiger, dass es den Leuten schmeckt“, sagt Braune. Zwar haben Rittersleute im 12. Jahrhundert mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Steaksemmel gegessen – den Besuchern des Mittelaltermarktes wird diese dennoch nicht verwehrt.

Dabei mache gerade der Verzicht auf die Annehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts den Reiz des Mittelalters aus, sagt Stefan Elischer, zweiter Vorsitzender der „Armati Equites“. Ähnlich sieht das auch Braune: „In so vielen Bereichen hört man von Burn-Out. Das Schöne bei unserem Verein ist, dass man sich einfach mal fallen lassen kann, ohne Handy.“ Allerdings nehmen die Vorbereitungen für das Ritterfest auch viel Zeit in Anspruch. Bereits seit Januar planen die „Armati Equites“ das Mittelalterfest. Normalerweise würden sie schon im Oktober beginnen, wie Elischer betont. Wegen Neuwahlen im Verein haben sie die Planungsphasen verschoben.

In den vergangenen Jahren veranstaltete der Verein das jährliche Mittelalterfest in Buch. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der „Armati Equites“ ging es wieder zurück zu den Wurzeln: auf die Weißenhorner Hasenwiese. Dort fand 1997 das erste Mittelalterfest statt. Seitdem habe sich viel getan im Verein. Konnte man früher die zehn bis 15 Mitglieder noch leichter koordinieren und verständigen, so müssen die „Armati Equites“ heute auf neuen Wegen ihre Vereinskommunikation steuern: Sie haben eine Whatsapp-Gruppe. So ganz ohne Technologie geht es dann selbst bei den modernen Rittern nicht.