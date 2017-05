2017-05-17 13:00:00.0

Ulm Auf steinigem Weg

Alfred und Eka Bradler realisieren im Schweizer Engadin ein großes Land-Art-Projekt. Das kostet sie einiges an Geld und vor allem Mühe.

Ein Zufall führte das Ulmer Künstlerpaar Alfred und Eka Bradler einst ins Oberengadin. „Wir haben bei der Durchfahrt zufällig ein schönes Hotel gefunden, und wir haben uns sofort in die Gegend verliebt“, erinnert sich die Frau. Das war vor mehr als 20 Jahren. Seitdem sind die Bradlers immer wieder zurückgekehrt, auch um Kunst zu machen. Im Juni realisieren sie dort ein besonders großes Projekt.

„Steinflut“ heißt die Land-Art-Installation, zu der das gleichnamige Buch des Schweizer Autors Franz Hohler einen wichtigen Anstoß gegeben hat. Entstehen soll das Werk am Fuße des 3165 Meter hohen Piz Lagrev oberhalb des Silsersees. Am Berg führen Wetter, Wind, Regen und gefrierendes Wasser zur Erosion des Felsens und damit zur Ausdehnung riesiger Geröllhalden. In Form einer Feldstudie wollen die Künstler das langsame, aber stete Fließen der Geröllhalde sichtbar machen. Teile der Felsbrocken werden für „Steinflut“ mit rotem Stoff bedeckt. Dadurch soll das Geröll strukturiert werden und eine markante rote Flächenstruktur entstehen, die zum Tal zu fließen scheint. Der Betrachter, so der Wunsch der Bradlers, wird zum Innehalten und Nachdenken über die Symbiose von Fels und Mensch, die das Engadin geprägt hat, angeregt.

Die Vorbereitung war Eka Bradler zufolge aufwendig: Allein rund zwei Jahre habe es gedauert, bis die Künstler sämtliche Genehmigungen beisammen hatten. „Wir mussten den Behörden klar machen, dass wir keine Menschenmassen anlocken wollen.“ Es gehe stattdessen darum, denen etwas zu bieten, die ohnehin da sind. Bei der Finanzierung des Unterfangens, für das immerhin 1500 Stoffdecken benötigt werden, halfen Sponsoren und Förderer.

Die Installation ist auf eine begrenzte Dauer ausgerichtet. Mitte Juni reist das Duo an, zu sehen ist die fertige „Steinflut“ dann ab 25. Juni für etwa zweieinhalb Wochen. Eka Bradler und ihr Mann sind aber zuversichtlich, dass die örtlichen Behörden einer Verlängerung zustimmen. Nach Ablauf der Zeit wird die Installation rückstandlos entfernt. „Das ist für uns das A und O, dass nichts in der Natur zurückbleibt“, betont Eka Bradler. Zur „Steinflut“ werden eine Film- und Fotodokumentation und eine Broschüre gestaltet. Kurator ist Raimund Kast, unter anderem bekannt als Projektleiter im Stadthaus Ulm.

Der aus Österreich stammende Alfred Bradler wurde für seine „Sapri“-Figuren bekannt. In den vergangenen Jahren widmete er sich zusammen mit seiner Frau Eka jedoch immer wieder Kunstprojekten unter freiem Himmel. So entstand unter anderem die Farbschüttung „Feuer“ (2016) für „Kunst im Steinbruch“ bei Blaubeuren und „Bleeding Trees“ in Kassel (2012). Im Oberengadin verwirklichte das Ehepaar unter anderem eine seiner „Verbindungen“, für die Felsvorsprünge mit einem Band umwickelt werden. (mgo/az)