2017-07-30 18:59:00.0

Pfuhl Auffahrunfall in Pfuhl: Zwei Kinder müssen ins Krankenhaus

Der Fahrer hat zu spät bemerkt, dass Autos vor ihm bremsen - und fährt in diese hinein. Die Kinder werden leicht verletzt.

Zwei Kinder sind bei einem Auffahrunfall in Neu-Ulm verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat der 48-jährige Fahrer des Autos zu spät erkannt, dass vor ihm zwei andere Fahrzeuge angehalten haben und fuhr auf diese auf. Dadurch wurden die beiden Kinder, neun und 17 Jahre alt, die im Auto des 48-Jährigen saßen, leicht verletzt und mussten in eine Klinik gebracht werden.

Zwei Autos halten, das dritte fährt in sie hinein

Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei am Samstagmittag, als ein 42-Jähriger von der Leipheimer Straße in Pfuhl zur Tankstelle abbiegen wollte und dort wegen Gegenverkehrs warten musste. Hinter ihm hielt ein 23-Jähriger sein Fahrzeug an, auf das der 48-Jährige dann auffuhr.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 18000 Euro. Da an den Fahrzeugen Betriebsmittel ausgelaufen und sie nicht mehr fahrbereit waren, musste die Leipheimer Straße nach Angaben der Polizei teilweise gesperrt werden – die Sperrung wurde nach etwa zwei Stunden wieder aufgehoben. (az)