Weißenhorn Aus der Kiesgrube zum Galaball

Der TC Weißenhorn blickt auf 60 Jahre mit Höhen und Tiefen zurück. Wie der Verein heute erfolgreiche Jugendarbeit betreibt. Von Margit Kühner

Der Tennisclub Weißenhorn blickt zurück auf 60 Jahre Geschichte und auf ein Vereinsleben voller Höhen und Tiefen. Der Verein nutzte die Gelegenheit, das Jubiläum mit einen Galaball zu feiern. Begonnen hatte alles im Dezember 1956, als sich 16 tennisbegeisterte Personen im Café Habis trafen und den Tennisclub Weißenhorn gründeten. Gespielt wurde in einer Kiesgrube in der Mozartstraße.

Anfangs war Tennis einem elitären Kreis vorbehalten. Doch in den 80er und 90er Jahren entwickelte es sich zu einer der populärsten Sportarten. Geschuldet war die Begeisterung auch den sportlichen Erfolgen von Steffi Graf und Boris Becker. Den Trend spürte auch der TC Weißenhorn, der in dieser Zeit auf 300 Mitglieder wuchs. Aus zwei Tennisplätzen wurden sechs. Auch ein Klubhaus, das ständig den geänderten Anforderungen angepasst wurde, entstand. Zu Beginn des neuen Jahrtausends ebbte der Tennisboom ab, auch beim TC Weißenhorn sanken die Mitgliederzahlen.

Auf den Boom um Boris Becker und Steffi Graf folgte ein Abwärtstrend

Gestoppt werden konnte die Abwärtsspirale, sagte der Vorsitzende Holger Weber in seiner Festrede, indem rechtzeitig und intensiv in die Jugendarbeit investiert wurde. Heutzutage zähle Tennis zu einem Breitensport, der Jung und Alt zusammenführe. Beim TCW gebe es ein vielfältiges Angebot, zu dem auch Mannschafts-, Gruppen- und Einzeltraining mit qualifizierten hauptamtlichen Trainern gehörten. Für die Jugendarbeit seien die Trainer Richard und Christopher Waite zuständig. Seit geraumer Zeit bestehe eine Kooperation mit einem Kindergarten, bei dem die Vorschulkinder schon mal mit Spiel und Bewegung in den Tennissport hineinschnuppern können.

Prestigeträchtig sei das seit acht Jahren veranstaltete Jugend- und Nachwuchsturnier, bei dem sich Spieler aus ganz Süddeutschland messen. Beim TCW gelte das Motto „Mehr als Tennis“: Das gesellige Vereinsleben soll nicht zu kurz kommen. In seinem Grußwort dankte der 3. Bürgermeister Josef Zintl dem TC Weißenhorn für die Vereinsarbeit und insbesondere für die Förderung der Jugend.