2017-01-25 19:00:00.0

Neu-Ulm Ausflugsschiff MS Donau wird am Freitag geborgen

Jetzt steht fest: Das havarierte Ausflugsschiff MS Donau wird am Freitag geborgen. Das teilte das Landratsamt Neu-Ulm mit. Von Michael Ruddigkeit

Am Freitag soll die havarierte MS Donau mit einem Kran aus dem Wasser gezogen werden.

An diesem Tag besteht wegen der Aktion ab 7 Uhr Halteverbot in der Augsburger Straße ab der Glacis-Straße (stadtauswärts) und in der Kammer-Krummen-Straße vom Kreisverkehr Augsburger Straße bis zum Kreisverkehr Lessingstraße.

Nach den Vorarbeiten im Laufe des Vormittags beginnt die Bergung des Schiffes durch einen Schwerlast-Kran um etwa 12.30 Uhr. Die Bergungsmaßnahmen werden voraussichtlich den ganzen Nachmittag andauern. Am Abend soll das 36 Tonnen schwere Schiff auf einem Tieflader abtransportiert werden.

Wie berichtet, war die seit Jahren stillgelegte MS Donau wegen des niedrigen Wasserstands teilweise auf Grund gelaufen. Feuerwehr und THW sicherten das Schiff am Donau-Ufer mit Stahlseilen und errichteten eine Ölsperre. Weil Diesel ausläuft, hat das Landratsamt entschieden, dass das Boot schnellstmöglich aus dem Wasser gezogen werden muss. Was mit ihm geschieht, war zunächst unklar. Wahrscheinlich wird es verschrottet. Versuche, das Schiff als Café oder Restaurant zu nutzen, sind gescheitert. Auch hat sich niemand gefunden, der es für Fahrten auf der Donau flott machen will.