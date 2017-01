2017-01-25 10:00:00.0

Neu-Ulm Ausflugsschiff wird wohl abgewrackt

Die MS Donau ist über Nacht noch weiter abgesunken. Jetzt soll das 36 Tonnen schwere Boot mit einem Kran geborgen werden. Wohin es gebracht wird, ist bislang unklar. Von Michael Ruddigkeit

Das Ausflugsschiff MS Donau ist am Dienstag noch weiter in Schieflage geraten und mit Wasser voll gelaufen. Die Feuerwehr Neu-Ulm war mit zehn Mann vor Ort und hat am Neu-Ulmer Donau-Ufer eine Ölsperre errichtet. Auch das Technische Hilfswerk (THW) war im Einsatz. Der Geh- und Radweg war vorübergehend gesperrt. Weil das still gelegte Boot weiter Diesel verliert, soll es in den nächsten Tagen aus der Donau gezogen werden. „Das muss schnellstmöglich aus dem Wasser“, sagte Gerhard Wieser, Leiter des Fachbereichs Wasserrecht und Bodenschutz im Landratsamt Neu-Ulm.

Noch in dieser Woche soll das havarierte Schiff mit einem Kran an Land gebracht werden. Das Landratsamt hat bereits gestern Kontakt mit mehreren Spezialfirmen aufgenommen. Sobald das 36 Tonnen schwere Schiff aus der Donau gezogen ist, wird es auf einen Tieflader verfrachtet und weggebracht. Wohin, war am Dienstag allerdings noch unklar. „Schlimmstenfalls geht’s zum Schrottplatz“, sagte Gerhard Wieser. Wer die Kosten für die Aktion trägt, ist ebenfalls noch unklar. Zunächst wird wohl das Landratsamt im Zuge einer Ersatzvornahme die Kosten vorstrecken. Möglicherweise holt sich der Staat das Geld später von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) zurück. Denn Ursache für die Havarie war der niedrige Wasserstand der Donau, der durch einen technischen Defekt im Kraftwerk Böfingen verursacht wurde. So lief die MS Donau, die seit mehr als fünf Jahren nicht mehr fährt, am Neu-Ulmer Ufer in der Nähe des „Barfüßer“-Parkplatzes teilweise auf Grund (wir berichteten). Auch das Restaurant Bootshaus auf der anderen Seite der Donau wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es bekam Schlagseite und musste vorübergehend geschlossen werden. „Wir haben keine Tür mehr aufbekommen, und auch die Sanitäranlagen waren beeinträchtigt“, sagte Gastronom Eberhard Riedmüller. Gestern hatte sich der Wasserstand so weit normalisiert, dass das Bootshaus wieder gerade auf dem Wasser lag und wieder aufmachen konnte. Den Sachschaden beziffert Riedmüller mit mehreren Tausend Euro.

Laut SWU führt die Donau seit mehreren Wochen Niedrigwasser. Hinzu komme die seit Mitte Januar anhaltende Kälte mit extremen Minusgraden. Die Eiseskälte habe ein Pegelmess-System beim Wasserkraftwerk Böfinger Halde gestört. Falsche Messwerte hätten dazu geführt, dass der Pegel im Stauraum vor dem Kraftwerk am Wochenende stärker gesunken sei, als er hätte sinken dürfen. Das hätten Techniker festgestellt. Die Lage habe sich inzwischen normalisiert. Das Pegelmessgerät funktioniere wieder und werde verstärkt überwacht. Anhand der Pegel-Messwerte wird die Wassermenge gesteuert, die von den Kraftwerksturbinen geschluckt werden. Die Störung des Messsystems wirkte sich auf diese Steuerung aus: Durch die Turbinen floss mehr Wasser ab, als von der Donau her zufloss. Das eingesetzte Verfahren zur Pegelmessung sei bewährt und werde auch von anderen Wasserkraftwerksbetreibern angewandt, schreiben die SWU. Es habe bislang zuverlässig gearbeitet, auch in Frostperioden. Zuletzt im Februar 2012, als Ulm ebenfalls über viele Tage hinweg mit zweistelligen Minustemperaturen zu kämpfen hatte. Damals hatte die Pegelmessung korrekte Werte geliefert. Die Stadtwerke kündigten an, die Messung jetzt nachzubessern und zusätzlich abzusichern.