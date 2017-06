2017-06-21 16:49:00.0

Senden Auto bremst scharf ab – Radler stürzt vor Schreck und verletzt sich

Ein Autofahrer sieht einen Radler rechtzeitig und bleibt vor ihm stehen. Der Radfahrer erschrickt dennoch so sehr, dass er die Kontrolle über sein Liegerad verliert.

Das Auto bremst scharf ab, der Fahrradfahrer erschrickt so sehr, dass er stürzt und sich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, passierte dieser Vorfall am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr. Ein 57-Jähriger fuhr auf seinem Liegerad auf dem Radweg an der Zeisestraße in Senden.

Der Radfahrer wird ins Krankenhaus eingeliefert

ANZEIGE

Auf Höhe der Einfahrt zum Parkplatz des Seniorenheims kreuzte ein 33-jähriger Autofahrer den Radweg. Nach Angaben der Polizei sah der Fahrer den Radler noch rechtzeitig: Er bremste stark ab und verhinderte so einen Zusammenstoß mit dem Radler. Die beiden Fahrzeuge berührten sich nicht.

Der Radler erschrak aber derart, dass er die Kontrolle über sein Liegerad verlor und zu Boden stürzte. Wie die Polizei mitteilt, verletzte er sich dabei an Kopf und Oberkörper und musste anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (az)